III Foro Mediterráneo
El Mediterráneo camina hacia un turismo que controle los flujos: "El sector puede crecer pero no en los mismos lugares ni en las mismas fechas"
El objetivo del nuevo modelo debe ser "que los residentes perciban que el turismo mejora su vida cotidiana y genera oportunidades en el territorio en el que viven"
El cambio del modelo turístico empezó hacer ya años en el Mediterráneo, pero en los últimos tiempos, con los problemas que han surgido con la vivienda, con el impacto que los visitantes tienen sobre el medio ambiente y con la proliferación de quejas vecinales por la difícil convivencia, esa transformación se ha acelerado. ¿Cómo? Pues con administraciones que han regulado los pisos turísticos, han puesto coto al tráfico de vehículos o han llegado a acuerdos con las plataformas de reserva de alojamientos. "La adaptación del sector turístico a las nuevas situaciones es algo histórico, se ha producido de forma constante, y estamos en un momento en el que el turismo ya no es 'prêt-à-porter', sino que es ya alta costura, como un traje que se hace a medida", ha sentenciado Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo.
Sánchez ha participado este jueves en una mesa de debate que bajo el título 'Reinventar el turismo:entre crecimiento y sostenibilidad' ha tenido lugar en el marco del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, que organiza el grupo editorial Prensa Ibérica en colaboración con La Caixa. Junto a la secretaria de Estado se han sentado a la mesa la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé; el presidente del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Marí; la directora general de Booking en Europa Occidental, Mireia Prieto, y el director del sector de la aviación de Moeve, Álvaro Macarro, bajo la moderación de Cristina Martín, directora del Diario de Ibiza.
El objetivo de las políticas turísticas que apliquen ayuntamientos y comunidades autónomas, pero también por los agentes del sector privado, debe ser, ha subrayado Sánchez, "que los residentes perciban que el turismo mejora su vida cotidiana y genera oportunidades en el territorio en el que viven".
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