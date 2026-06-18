Inditex pierde el trono bursátil del Ibex a manos de Santander tras cuatro años de dominio

Inditex ha dejado de ser este jueves la empresa más valiosa de la Bolsa española. El grupo fundado por Amancio Ortega perdió a las 12.20 horas el liderazgo por capitalización bursátil del Ibex 35 en favor de Banco Santander, que alcanzaba una valoración de 174.774 millones de euros, frente a los 174.720 de la multinacional textil gallega.

La diferencia era mínima, apenas 54 millones de euros, pero suficiente para que la entidad financiera se situara en lo más alto del mercado español y pusiera fin a un liderazgo que Inditex había mantenido prácticamente sin interrupciones durante los últimos cuatro años.

La última vez que la compañía gallega perdió el primer puesto se remontaba a la primavera de 2022, cuando fue superada temporalmente por Iberdrola en pleno estallido de la guerra de Ucrania.

La incertidumbre sobre el impacto de la salida de Rusia, donde el grupo contaba con cerca de 500 tiendas, castigó entonces la cotización de la empresa. Sin embargo, aquel relevo duró poco y el 1 de junio de ese mismo año Inditex recuperó el liderazgo.

En positivo

La pérdida del trono llega, además, apenas unos días después de que la compañía lograse borrar en bolsa todas las pérdidas acumuladas desde comienzos de año. El fuerte avance de Santander en los últimos meses ha terminado por estrechar una distancia que parecía consolidada.

El liderazgo bursátil de Inditex comenzó en mayo de 2012, cuando logró superar primero a Santander y después a Telefónica para convertirse por primera vez en la empresa más valiosa de España. Apenas once años después de su salida a bolsa, la firma gallega alcanzaba una posición que mantendría durante la mayor parte de la última década.

En agosto de 2024 volvió a hacer historia al convertirse en la primera empresa española en superar los 150.000 millones de euros de capitalización. Ahora, coincidiendo con el 25 aniversario de su debut bursátil, la compañía cede de nuevo, al menos de forma provisional, la corona del mercado español.