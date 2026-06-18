Iryo y Baleària abogan por un Mediterráneo bien conectado: "La intermodalidad es clave, pero faltan infraestructuras y una regulación favorable"

Un Mediterráneo bien conectado no puede depender solo de la potencia del avión. El barco, transporte milenario, y el ferrocarril han reivindicado este jueves en el marco de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, que organiza Prensa Ibérica en colaboración con La Caixa, su papel regulador. "Lo ideal es la intermodalidad, poder conectar, primero por vía marítima y leugo con el tren, una ciudad del note de África como Tánger con Madrid, en el centro de la península ibérica o, llegado el caso, cuando esté listo el Corredor Mediterráneo, con València y con Barcelona", ha proclamado el presidente de Baleària, Adolfo Utor, en una charla titulada 'Conectar territorios, conectar personas' en la que también ha participado el director general de Iryo, Fabrizio Favara, con la moderación del director de Levante-EMV, Joan Carles Martí.

El principal reto de esa conectividad intermodal, han coincidido los dos protagonistas de la charla, "son las infraestructuras", ha reivindicado Favara. "Y la presión regulatoria", ha apostillado Utor. "Se podrían, por ejemplo, unir las estaciones de trenes con los puertos, algo que ahora mismo no ocurre en la mayoría de ciudades", ha propuesto el presidente de la naviera. "O trabajar en la mejora de las frecuencias, que son claves para la sostenibilidad y la mejor conexión de los territorios", ha agregado el director de la compañía ferroviaria.

En lo relativo a las infraestructuras, ambos han coincidido en la necesidad de estrenar de una vez el Corredor Mediterráneo, previsto, según el Ministerio de Transportes, para finales de 2027. "En cuanto esté listo, nosotros, desde Iryo, estamos ya preparados para empezar a operar en él, porque la homologación para prestar servicio en el ancho ibérico está ya previsto en nuestro plan de negocio", ha indicado el director general de la compañía italiana. "La conexión es productividad y es futuro sostenible y este corredor indica cuál es el futuro", ha subrayado Favara, que ha destacado cómo va a cambiar la movilidad en España cuando esta infaestructura esté en activo.

También en el ámbito de las infraestructuras, Utor ha reivindicado el papel que tienen los puertos y, con ellos, el transporte marítimo de personas y mercancías. "Es el patito feo de los modos de transporte, cuando es también uno de los más económicos para las administraciones públicas: un puerto no le cuesta ni un euro al Estado, porque es una infraestructura que se autofinancia a través de las tasas que pagan las compañías", ha detallado.