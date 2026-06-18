Markus Haupt: «Aceleremos juntos el futuro industrial del Mediterráneo»

El sector de la automoción atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia. La electrificación, la digitalización y un entorno global cada vez más competitivo están redefiniendo las reglas del juego. La transformación ya no es una opción: es el nuevo punto de partida.

En este contexto, el Mediterráneo no puede ser un espectador. Debe ser protagonista. Por su tradición industrial, por su talento y por su capacidad de conectar mercados, el sur de Europa tiene hoy la oportunidad de consolidarse como uno de los grandes motores de la nueva movilidad. Aquí no solo se juega el futuro de una industria, sino el posicionamiento económico de toda una región.

En SEAT & CUPRA no abordamos este cambio desde la teoría, sino desde la acción. Estamos culminando la mayor transformación de nuestra historia, con una inversión de más de 3.300 millones de euros para electrificar Martorell. Un esfuerzo que forma parte de una apuesta mucho más amplia del Grupo Volkswagen, con más de 10.000 millones de euros invertidos en España para convertir el país en un hub europeo de la electromovilidad. Un proceso que va mucho más allá de la tecnología: implica transformar nuestra manera de producir, de innovar y de competir.

El inicio de producción del CUPRA Raval ha marcado un punto de inflexión. No hablamos solo de un nuevo modelo, sino de una nueva forma de entender la industria. El Raval es el primer vehículo eléctrico diseñado, desarrollado y producido en España (Martorell). Es todo el ADN de CUPRA en cuatro metros, pero también es algo más importante: es la prueba de que la electrificación industrial en Europa es posible, competitiva y escalable.

Forma parte, además, de un proyecto de mayor alcance: la familia de vehículos eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen que lideramos desde SEAT & CUPRA. Una apuesta industrial estratégica en un segmento clave, que refuerza una convicción clara: España puede, y debe, ser uno de los grandes hubs europeos de la electromovilidad desde el Mediterráneo.

Lo que hoy ocurre en Martorell va mucho más allá de una fábrica o de una marca. Es un impulso industrial en un momento crítico. Porque el liderazgo del futuro no se decidirá solo por la innovación, sino por la capacidad de industrializarla, escalarla y hacerla accesible.

El Mediterráneo siempre ha sido un espacio de conexión, intercambio y progreso. Hoy puede ser también el motor de una nueva reindustrialización sostenible en Europa

Y ahí está uno de los grandes retos: democratizar la movilidad eléctrica. El verdadero salto no será únicamente tecnológico, sino industrial y social. Hacer que el vehículo eléctrico llegue a más personas es clave para acelerar la transición y garantizar su impacto real en nuestras ciudades y en nuestra economía.

Pero la industria no puede hacerlo sola. Si Europa quiere liderar esta transformación, necesita una estrategia industrial ambiciosa, coherente y orientada a resultados. Necesitamos marcos regulatorios estables, acceso competitivo a la energía, infraestructuras de recarga y políticas que impulsen la demanda. Necesitamos reforzar nuestra competitividad y pasar de la ambición a la ejecución.

España ha demostrado que, cuando instituciones e industria trabajan juntas, los proyectos avanzan. El desarrollo de la familia de eléctricos urbanos es un ejemplo claro de ello. Y Cataluña está llamada a desempeñar un papel central en este proceso, como uno de los grandes polos industriales y tecnológicos del Mediterráneo.

En definitiva, en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y una competencia creciente, Europa debe reforzar su autonomía industrial y proteger su capacidad de generar valor. Es una necesidad estratégica y no puede esperar más.

Soy optimista. Porque contamos con experiencia, talento y una industria preparada para afrontar este reto. Pero también porque tenemos una oportunidad histórica para convertir esta transición en un nuevo ciclo de crecimiento industrial.

El Mediterráneo siempre ha sido un espacio de conexión, intercambio y progreso. Hoy puede ser también el motor de una nueva reindustrialización sostenible en Europa, capaz de combinar innovación, competitividad y acceso a la movilidad.

El futuro no se espera. Se construye. Y ahora es el momento de acelerarlo juntos.