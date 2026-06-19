Sector lácteo
Entrepinares invertirá 20 millones de euros para fabricar queso cottage en Vilalba
Unas 60 personas trabajarán en actividades vinculadas a esta categoría en la planta
Borja Melchor
Grupo Entrepinares, empresa familiar de Valladolid dedicada a la fabricación de quesos y derivados lácteos, invertirá 20 millones de euros para fabricar más de 7 millones de kilos de queso cottage al año en su planta de Vilalba, en Lugo. Su puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2027, ya que el proyecto contempla un periodo de ejecución de aproximadamente año y medio, según asegura la compañía.
Esta entrada en el segmento de los quesos frescos responde a las «nuevas tendencias de consumo» en un sector que experimenta una «creciente demanda de productos saludables y ricos en proteínas». Entrepinares destaca que el cottage tiene un gran potencial de crecimiento dentro del sector lácteo. Se calcula que alrededor de 60 personas trabajarán en actividades vinculadas a esta categoría en la planta.
La firma subraya que el desarrollo de esta nueva capacidad productiva «responde a la alianza que Grupo Entrepinares mantiene con Mercadona, basada en la innovación, la calidad y la capacidad de adaptación a las nuevas demandas de los consumidores». La implantación se llevará a cabo íntegramente en la planta de Vilalba, que «se consolida» como un espacio «clave dentro del crecimiento industrial de la compañía».
José Manuel García Bejines, CEO del Grupo Entrepinares, indicó que Vilalba ofrece «la materia prima, un entorno social adecuado y la capacidad industrial necesaria para desarrollar este proyecto con garantías». Este paso permitirá seguir creciendo a la compañía, con 42 años de historia. La quesera nació en Valladolid de la mano de Antonio Martín Castro con el propósito de «agregar valor a cada litro de leche a través de la elaboración de quesos de alta calidad».
Grupo Entrepinares cuenta con varios centros de producción en España: Valladolid, Fuenlabrada (Madrid), Vilalba y Los Yébenes (Toledo). Además, dispone de un centro de logística y envasado en la capital vallisoletana y de dos plantas de tratamiento de suero en Castrogonzalo (Zamora) y Vilalba.
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