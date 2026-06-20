ElPulpo activa un ERTE en su sede central de A Coruña tras replegarse de Nanos

La firma coruñesa elPulpo ha dado un nuevo paso en el proceso de reordenación que inició tras la compleja integración de la también coruñesa Nanos. La compañía ha comunicado la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 15 trabajadores en su sede central en A Coruña, una medida que comenzará a aplicarse en julio y que tendrá una duración prevista de ocho meses. La decisión, según la compañía, no afecta ni a las tiendas ni a los puntos de venta de la marca.

La empresa enmarca esta actuación dentro de un plan de transformación que busca reforzar su viabilidad financiera y adaptar la organización a una dimensión más acorde con su actividad actual. Según ha explicado la firma textil, el objetivo es reincorporar progresivamente a los empleados afectados a medida que avance el proceso de recuperación.

El anuncio llega solo seis meses después de que elPulpo acometiese una profunda reestructuración para afrontar las consecuencias derivadas de la adquisición de Nanos. El grupo liderado por José Antonio y Jorge Chacón compró en septiembre de 2023 la histórica firma coruñesa de moda infantil, en el marco de una subasta judicial. Abonó 186.400 euros por la marca Nanos y por 10 de las 25 tiendas que tenía la compañía, según un auto de la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña.

Su oferta, que contó con el beneplácito del administrador concursal, se impuso a otras dos empresas de Alicante y Madrid, que también habían realizado sendas propuestas para hacerse con el negocio. La transacción supuso que se quedaron fuera y sin posibilidad de reflotar las fábricas, la administración y la producción de la ropa de Nanos.

Interior de una tienda de elPulpo. / Gabi Gago

La operación pretendía convertir ambas enseñas en un grupo de referencia capaz de cubrir distintos segmentos del mercado de la moda. Sin embargo, la integración ha resultado mucho más complicada de lo previsto.

La dirección reconoció posteriormente que la compañía había quedado “sobredimensionada” al asumir simultáneamente el desarrollo de dos marcas con dinámicas de negocio muy diferentes, sobre todo Nanos, de la que los dueños de elPulpo “desconocían cómo funcionaba una cadena de moda infantil”, según explican fuentes de los trabajadores.

Nanos llegó a representar alrededor del 40% de la facturación del grupo, pero también exigía una estructura específica para operar en el mercado de la moda infantil premium.

Las dificultades obligaron a la empresa a renegociar su deuda y a poner en marcha un plan de viabilidad a largo plazo. Dentro de ese proceso, en enero anunció la cesión de la explotación de Nanos durante cinco años al grupo portugués Pontus Supremus, proveedor textil con sede en el área de Oporto.

El acuerdo incluye el diseño, la producción y la distribución de la marca infantil a escala internacional, mientras elPulpo percibirá ingresos mediante un sistema de royalties.

Cierre de establecimientos y despidos

Aquella reorganización también implicó el cierre de nueve establecimientos, una reducción de alrededor de 40 empleos y el traslado de la sede corporativa desde Bergondo a unas oficinas de menor tamaño en A Coruña.

La estrategia pasaba por concentrar todos los recursos en el desarrollo de la marca elPulpo y recuperar la rentabilidad del negocio principal.

En ese contexto resultó clave el apoyo financiero de la Xunta. A través de Xesgalicia, la sociedad pública de capital riesgo, la compañía recibió un préstamo participativo de 1,5 millones de euros destinado a respaldar su plan de viabilidad y las medidas encaminadas a garantizar su continuidad.

Fundada en 2016 por la familia Chacón, elPulpo se ha vinculado con el deporte gracias a acuerdos con entidades como la selección española de fútbol, el Celta, el Racing de Ferrol o la Asociación de Futbolistas Españoles. En la actualidad, mantiene una decena de tiendas propias, alrededor de 30 córners en El Corte Inglés y presencia en más de 200 puntos de venta multimarca.