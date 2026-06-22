FARMACÉUTICAS
Grifols nombra consejera independiente a Ester Masllorens en sustitución de Enriqueta Felip
La farmacéutica catalana ha comunicado la decisión unánime de su consejo a través de la CNMV
La compañía catalana del sector farmacéutico Grifols ha oficializado el nombramiento de Ester Masllorens Llinàs como nueva consejera de la compañía, en sustitución de Enriqueta Felip Font. Así lo ha comunicado la compañía a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La decisión ha sido tomada por el Consejo de Administración de la compañía. Tal y como pone de manifiesto el comunicado, la renuncia de Felip, consejera desde 2019 y oncóloga de profesión, tiene efecto desde el pasado 19 de junio. La ya ex consejera ha renunciado también a su cargo en la Comisión de Sostenibilidad, Comunicación y Reputación, puesto que ocupará Pascal Ravery.
Felip, que deja su cargo como consejera tras siete años, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde también completó sus estudios de doctorado en Oncología Médica, tal y como se desprende del portal de información de Grifols. Ha sido profesora asociada de la UAB desde 2010 hasta mayo de 2019. Posteriormente ha sido Profesora de Medicina en la Universitat de Vic (UVicc-UCC) y desde marzo de 2024 es Profesora Titular de Medicina en la UAB.
Actualmente es Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d´Hebron e Investigadora Principal del Grupo de Cáncer de Pulmón del Instituto de Oncología Vall d´Hebron (VHIO).
En cuanto al relevo, Esther Masllorens Llinàs cuenta con más de 20 años en experiencia ejecutiva internacional en el sector farmacéutico, además de un amplio conocimiento en I+D, y ostentará el cargo de consejera independiente.
(Habrá ampliación)
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