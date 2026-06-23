Ecoener, entre las empresas con mejor reputación de España

Ecoener ha entrado por primera vez en el ranking Merco Empresas 2026, uno de los principales monitores de reputación corporativa en España. La compañía gallega especializada en energías renovables se incorpora a la clasificación general en el puesto 192 y se convierte en la primera empresa gallega del sector renovable incluida en este listado.

El reconocimiento refuerza el posicionamiento de Ecoener en un momento clave para el sector energético. La transición hacia un modelo bajo en carbono ha situado a las compañías renovables en el centro del debate económico, industrial y territorial. En ese escenario, la reputación corporativa se ha convertido en un activo cada vez más relevante para desarrollar proyectos, atraer financiación, relacionarse con las administraciones y mantener la confianza de las comunidades en las que operan.

Dentro del ámbito sectorial de energía, gas y agua, Ecoener alcanza la séptima posición, entre un total de diez compañías. La empresa interpreta esta entrada en Merco como un respaldo a su modelo de crecimiento, centrado en el desarrollo de proyectos renovables con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Apuesta por las tecnologías limpias

Ecoener cuenta con 37 años de trayectoria y nació vinculada al desarrollo de centrales hidroeléctricas en Galicia. Desde entonces ha ampliado su actividad a otras tecnologías limpias, como la energía eólica, la solar fotovoltaica y los proyectos de almacenamiento. La compañía mantiene un enfoque industrial integrado, con control sobre las distintas fases del negocio: promoción, diseño, construcción y gestión de las instalaciones.

La empresa tiene presencia en doce países de Europa y América a través de proyectos en operación, activos en construcción y oficinas de desarrollo de negocio. Ese crecimiento internacional ha coincidido con una mayor exigencia regulatoria y social sobre el impacto de las infraestructuras energéticas, especialmente en aspectos como la integración ambiental, la relación con las comunidades locales y la generación de valor a largo plazo.

Merco Empresas evalúa la reputación de las compañías a partir de una metodología multistakeholder, que combina encuestas, evaluaciones externas y distintas fuentes de información. En la edición de 2026, el monitor incorpora 64.764 encuestas, siete evaluaciones y 29 fuentes de información. Sus resultados y criterios son públicos y cuentan con verificación independiente.

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La entrada de Ecoener en esta clasificación refuerza su presencia en el mapa empresarial español y, en particular, dentro del sector energético. Para una compañía de energías renovables, aparecer en un ranking de reputación supone algo más que un reconocimiento de marca: implica acreditar confianza en un mercado en el que la competitividad ya no se mide solo por la capacidad instalada, sino también por la sostenibilidad de los proyectos, la relación con el territorio y la consistencia de su estrategia a largo plazo.