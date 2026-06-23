La huelga del comercio de alimentación en la provincia de A Coruña mete presión a las compras de San Juan

La noche de San Juan, una de las fechas de mayor actividad para el comercio alimentario gallego, llega marcada por el conflicto entre sindicatos y patronal en A Coruña. La huelga convocada por CCOO, CIG, UGT y USO continúa este martes con movilizaciones y un cruce de reproches en una negociación que afecta a unas 16.000 personas trabajadoras.

Los sindicatos sostienen que las primeras jornadas de paro ya están teniendo efectos en tiendas y plataformas logísticas y denuncian el bloqueo del convenio. La patronal, agrupada en ASAC, acusa a las centrales de haber rechazado hasta «cuatro propuestas de mediación» para acercar posiciones. La huelga afecta a tiendas, supermercados y centros logísticos de la provincia, entre ellos los vinculados a Gadisa, Froiz y Cuevas, en una semana sensible por el incremento de las compras previas a San Juan.

Según CIG-Servizos, las dos primeras jornadas han registrado un importante seguimiento. El sindicato asegura que el domingo algunos establecimientos no pudieron abrir con normalidad por falta de personal y que el lunes el impacto se trasladó a la logística, con el almacén de Piadela, en Betanzos, bajo mínimos y la plataforma de distribución de pescado de Gadis paralizada.

José Ramón Romero Bermúdez, responsable del sector de Alimentación de CCOO en Galicia, valora de forma «muy positiva» el desarrollo de la huelga y explica que la convocatoria de cuatro días responde también a razones organizativas. «Se planteó así para evitar que las plataformas logísticas pudiesen cubrir posibles ausencias con horas extraordinarias o personal eventual», señala a preguntas de este medio .

Sostiene que la negociación sigue estancada y que las plantillas reclaman mejoras salariales y laborales. «No hablamos de vivir con lujos; hablamos de poder pagar una vivienda, asumir los gastos básicos y hacer una compra normal del día 1 al 31 trabajando 40 horas semanales», afirma.

Los sindicatos denuncian además problemas de jornadas, falta de descanso, parcialidad y pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

ASAC defiende su propuesta

ASAC sostiene a través de un comunicado que continúa apostando por alcanzar un acuerdo y considera difícil comprender la huelga después de que los sindicatos hayan rechazado en cuatro ocasiones acudir a una mediación ante el Consello Galego de Relacións Laborais.

La asociación recuerda que ambas partes han mantenido ocho reuniones y defiende que su propuesta incluye incrementos salariales acumulados cercanos al 10 % durante los próximos cuatro años, mecanismos de protección frente a desviaciones del IPC y medidas de conciliación, permisos, lactancia, horarios y fines de semana de calidad.

ASAC subraya que las empresas afectadas ya pagan salarios entre un 6 % y un 11 % superiores a los de buena parte de sus competidores y que los incrementos planteados para 2026 están en línea con otros convenios recientes.

«La mejora de salarios y condiciones laborales es un objetivo compartido. La cuestión es cómo hacerlo sin poner en riesgo irremediablemente el empleo y el futuro de empresas de aquí», señala la organización empresarial.

Recuerda que el convenio afecta tanto a pequeños comerciantes como a las principales compañías gallegas de distribución alimentaria, con unos 16.000 puestos de trabajo y vínculos con productores, cooperativas e industrias agroalimentarias gallegas.

Noticias relacionadas

Los sindicatos mantienen para este martes movilizaciones en A Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira, convencidos de que la presión en la calle es la vía para desbloquear una negociación que sigue sin avances significativos a pocas horas de la noche de San Juan. n