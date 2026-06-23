Iberdrola asegura que España no tiene la factura de la luz más barata de Europa por los impuestos

España podría tener la factura de la luz más barata de Europa, pero si no la tiene se debe a los impuestos que gravan este suministro, según ha afirmado este martes el consejero delegado de la eléctrica en España, Mario Ruiz-Tagle. "Tenemos impuestos que en otras partes de Europa no existen", ha asegurado.

Las grandes eléctricas llevan años reclamando al Gobierno eliminar el impuesto del 7% sobre la generación de electricidad, que se suspendió hasta finales de este año debido a la guerra de Irán. Pero, además, el recibo eléctrico está gravado con un 21% de IVA y un impuesto especial sobre la electricidad, que grava la energía consumida con un tipo del 5,11%, muy por encima de la recomendación de la Comisión Europea y de otros países del continente.

"Gravar el flujo virtuoso de la inversión (eléctrica) es destinar dinero de la solución (la electrificación) a subsidiar otro tipo de cuestiones que no le corresponden exactamente al sector eléctrico y sí a la economía en general", ha asegurado Ruiz-Tagle, en su intervención en los cursos de verano de la UIMP en Santander, organizados por la Asociación de Periodistas Económicos (APIE) y patrocinados por BBVA.

La propia Comisión Europea lleva años solicitando a los distintos Estados miembros reducir la parte impositiva del recibo eléctrico para impulsar la electrificación de la economía frente a los carburantes y el gas natural.

Subastas en la alta tensión

El directivo ha vuelto a insistir en los retrasos que acumula Red Eléctrica en la construcción de las redes de alta tensión, que conectan la generación de electricidad con las redes de distribución que llevan la energía a los consumidores, y a plantear que se abra este negocio a la iniciativa privada. "Los organismos europeos dicen que si el operador del sistema no tiene recursos, tiene que llamar a un aumento de capital y si no puede abrir una subasta", ha planteado.

La compañía lleva años reclamando poder participar en la construcción de redes de alta tensión, como ocurre en otros países en los que tiene presencia, como Brasil o Estados Unidos. En España, Red Eléctrica tiene el monopolio de la red de transporte, mientras las compañías distribuidoras (Iberdrola, Endesa y Naturgy) dominan la distribución. "No es ir contra nadie, lo que necesitamos es que el sistema funcione. Ha funcionado en la generación, pero estamos fallando en el transporte y la distribución (...) Cuando hablamos de que hay un déficit de 700.000 viviendas en España, necesitaremos construirlas con electricidad", ha agregado.

Recurso a la retribución

El directivo también ha confirmado que Iberdrola, como ya anunció Endesa, ha recurrido ante la Audiencia Nacional la retribución a las redes eléctricas aprobada a finales del año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "No teníamos otra opción porque el informe del Consejo de Estado decía que las circulares no cumplen con la legalidad vigente, la distribución es por naturaleza una actividad sin riesgo a la que se le ha incorporado rieesgo y no se ha retribuido", ha explicado. Además, ha sugerido que confía en que el Gobierno establezca "incentivos" por anticipar las inversiones en la red.