Unos 400 trabajadores del comercio de alimentación salen a la calle en A Coruña en la tercera jornada de paro: "Con 1.100 euros que cobramos no llegamos a fin de mes"

La huelga convocada en el comercio de alimentación de la provincia de A Coruña vivió este martes su tercera jornada consecutiva con una manifestación que reunió a unas 400 personas en A Coruña. El paro, convocado por CIG, CCOO, UGT y USO, se desarrolla entre los días 21 y 24 de junio en protesta por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo, caducado desde el año pasado, y por la falta de avances en las conversaciones con la patronal del sector.

La marcha partió de la plaza de Lugo y coincidió con otras movilizaciones convocadas en Santiago, Ferrol y Ribeira. Los sindicatos insisten en que las propuestas empresariales son insuficientes para responder a las demandas de una plantilla que reclama mejoras salariales, reducción de jornada y medidas que favorezcan la conciliación.

Desde CIG, su secretario de Acción Sindical en Servizos, Roberto Pérez, apuntó que las negociaciones atraviesan un momento de bloqueo tras ocho reuniones. «Las principales reivindicaciones son dignificar el trabajo y el salario de unas trabajadoras que tienen una jornada elevadísima, unos horarios pésimos y ganan 1.100 euros», afirmó.

Según explicó, la propuesta sindical pasa por incrementos salariales del 3% el primer año y del 2% en cada uno de los tres siguientes. «Propone una subida que, a duras penas, conservaría el IPC previsto», señalo.

Imagen de la movilización. / Casteleiro

Pérez criticó además que la patronal «ni siquiera» garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y rechazó que no se aborden cuestiones relacionadas con la conciliación o la reducción de jornada. «Quieren firmar el mismo convenio que existía. No hablamos de grandes cambios, sino de recuperar poder adquisitivo», indicó.

También denunció supuestas vulneraciones del derecho de huelga, entre ellas cambios organizativos, realización de horas extraordinarias o traslados de personal, actuaciones que, aseguró, han sido puestas en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

Por parte de CCOO, el secretario general de la Federación de Servizos, Iván Cordeiro, incidió en la falta de avances durante los seis meses que dura ya la negociación. «Estamos aquí reivindicando un convenio justo y unas condiciones laborales justas para la plantilla del sector de alimentación», señaló durante la movilización.

Cordeiro afirmó que la última reunión con la patronal concluyó sin cambios en las posiciones empresariales. «Se volvieron a sentar con la misma actitud. No quieren moverse de su posición y nosotros no estamos dispuestos a pasar por eso», manifestó.

Uno de los trabajadores con una camiseta reinvindicativa. / Casteleiro

Entre las principales reivindicaciones destacó «una subida salarial justa», una reducción de jornada y la implantación de «fines de semana de calidad» para un colectivo que trabaja habitualmente de lunes a domingo. «Las plantillas necesitan tiempo para vivir y para estar con sus familias», aseguró.

El responsable sindical recordó además que el sector llevaba años sin protagonizar una movilización de estas características. «La última movilización en alimentación en la provincia de A Coruña fue en 2009. Son casi 17 años sin movilizarse porque siempre fue un convenio que se consiguió negociar de forma razonable», apuntó.

Desde UGT, la representante sindical Nuria García también subrayó la falta de avances en las conversaciones. «Llevamos un montón de meses intentando negociar con la patronal el nuevo convenio y no nos ofrecen nada», afirmó.

Según explicó, la plantilla considera insuficientes las propuestas económicas planteadas hasta ahora. «Nos dicen que solo nos pueden ofrecer IPC, pero con el sueldo que cobramos, que son 1.100 euros, nos cuesta muchísimo llegar a fin de mes», señaló.

García situó el salario y la conciliación como las principales demandas del colectivo. «Salario y conciliación es lo que pedimos, es lo que más prima», afirmó. También criticó las condiciones laborales en determinados centros, donde, según denunció, existen empleados que trabajan durante largos periodos consecutivos sin descansos suficientes y sin compensaciones específicas por la apertura en domingos.

La huelga continuará este miércoles con la cuarta y última jornada de paro convocada. Los sindicatos mantienen que la movilización busca desbloquear la negociación y forzar un acercamiento de posiciones que permita alcanzar un nuevo convenio para el sector.