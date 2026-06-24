Las 10 mayores compras de Amancio Ortega, fundador de Inditex: de Londres a la última apuesta por la australiana Qube

El reciente visto bueno de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo y la posterior aprobación de los accionistas de Qube a la oferta presentada por el consorcio Rubik han despejado los principales obstáculos para culminar la adquisición del operador logístico australiano.

Una operación que sitúa a la compañía en un selecto club para Amancio Ortega: el de las diez mayores inversiones realizadas por el fundador de Inditex desde que comenzó a construir su imperio patrimonial hace más de dos décadas.

La adquisición supone además un nuevo paso en la evolución de una estrategia inversora que durante años estuvo dominada por la compra de edificios emblemáticos en las principales capitales del mundo y que ahora mira cada vez más hacia la logística y la energía.

Desde 2001, Ortega ha levantado una de las mayores carteras inmobiliarias privadas a golpe de adquisiciones en ciudades como Londres, Nueva York, Madrid, Toronto, Seattle o Vancouver. Son inversiones que superan los 24.000 millones de euros y que han convertido a Pontegadea, su vehículo inversor, en un referente mundial del sector.

Las 10 mayores inversiones de Amancio Ortega en las últimas dos décadas / L. O.

La mayor compra individual conocida realizada por el holding sigue siendo un rascacielos de oficinas adquirido en Canadá en 2022 por 843 millones. Es el Royal Bank Plaza de Toronto, sede de Royal Bank, principal entidad financiera de Canadá. Las más de 14.000 ventanas están cubiertas con una película de oro de 24 quilates, que hace de aislante térmico.

Por detrás aparecen dos adquisiciones realizadas en 2019 que reflejan la importancia histórica de los mercados anglosajones para Ortega: el complejo de oficinas Troy Block, en Seattle, que compró por 700 millones, y The Post Building, en Londres, que lo adquirió por una cifra similar.

Es precisamente en ese grupo de grandes apuestas donde se sitúa ahora Qube. El operador australiano se incorpora a una clasificación dominada hasta ahora por edificios de oficinas y complejos residenciales.

La participación del 15% que tendrá Pontegadea en la compañía alcanzará un valor aproximado de 1.065 millones una vez completada la adquisición. De esa cantidad, alrededor de 696 millones los aportará directamente de sus fondos, mientras que unos 369 estarán vinculados a financiación. En términos porcentuales, el 65% de la inversión se realizará con recursos propios y el 35% mediante deuda.

Operador logístico

La compañía australiana gestiona terminales ferroviarias, puertos, centros logísticos e infraestructuras de transporte consideradas estratégicas para el comercio australiano, un perfil muy distinto al de las inversiones que tradicionalmente han protagonizado la cartera de Pontegadea.

Tras la nueva compra en Australia, la lista de mayores operaciones continúa con el edificio Adelphi de Londres, adquirido por 680 millones en 2018, y con un inmueble de oficinas comprado en Vancouver por otros 680 el año pasado.

También figura la participación que realizó en 2024 en Q-Park, uno de los principales operadores europeos de aparcamientos, valorada en unos 600 millones.

En el octavo y noveno lugar, Londres vuelve a aparecer en la clasificación de las diez mayores inversiones con la compra de un edificio comercial en Oxford Street por 552 millones en 2015 y la adquisición de otro inmueble, el Devonshire House, en Piccadilly, por 536 en 2013.

Completa la clasificación un rascacielos de apartamentos de lujo en Manhattan tras abonar 500 millones en 2022. El undécimo es la Torre Foster de Madrid, que el martes sufrió un incendio, y que la compró por 490 millones en 2016.

Más allá de las cifras, el listado refleja cómo ha cambiado la hoja de ruta del fundador de Inditex. Durante años, las compras se concentraron en inmuebles singulares ubicados en las calles más exclusivas de grandes ciudades. Sin embargo, en los últimos ejercicios el foco se ha ampliado hacia la logística y la energía. La entrada en Qube representa el mejor ejemplo de esa transformación.