Amper se mudará al puerto exterior de A Coruña para dejar sitio a la fábrica de SAIC en Ferrol

El puerto exterior de A Coruña albergará el proyecto industrial de Amper para la integración de infraestructuras de eólica marina que inicialmente estaba previsto en Ferrol. El traslado permitirá liberar los 70.000 metros cuadrados que le habían concedido a la compañía en el puerto exterior ferrolano para facilitar la implantación de la fábrica de vehículos que la automovilística china SAIC proyecta construir en esas instalaciones.

La decisión fue anunciada este jueves por el consejero delegado de Amper, Enrique López, durante su intervención en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander.

El directivo explicó que la empresa ha optado por reubicar su proyecto industrial en el puerto exterior coruñés para favorecer la llegada de una inversión que calificó de estratégica tanto para Galicia como para España.

Amper contaba con una concesión de 70.000 metros cuadrados en el puerto exterior de Ferrol, donde estaba desarrollando una instalación destinada a la integración de grandes estructuras para parques eólicos marinos.

Sin embargo, la compañía ha decidido ceder ese espacio para hacer posible la implantación de SAIC, que prevé levantar en esos terrenos su primera planta de fabricación de vehículos en Europa.

La multinacional china contempla producir unas 120.000 unidades anuales a partir de 2028, en un proyecto llamado a convertirse en una de las mayores inversiones industriales previstas en Galicia durante los próximos años.

"Vamos a cambiar nuestra ubicación de Ferrol por una en el puerto exterior de A Coruña", afirmó López durante el coloquio posterior a su conferencia. El consejero delegado de Amper añadió que la empresa está gestionando con la Xunta el impacto económico derivado de este traslado y trabaja para minimizar las consecuencias sobre el calendario previsto para el desarrollo de la actividad.

Según explicó, la reubicación supondrá un desfase aproximado de un año, un periodo durante el que la compañía estudia distintas alternativas para mantener la actividad. Entre ellas figuran la utilización de instalaciones de su socio Navantia o de las plantas que Amper adquirió a Siemens Gamesa en As Somozas.

El traslado permitirá que el proyecto de eólica marina de Amper mantenga su implantación en Galicia, aunque con base en el puerto exterior de A Coruña. Langosteira refuerza así su posición como enclave para el desarrollo de actividades industriales vinculadas a las energías renovables y a la logística portuaria, en un momento en el que las administraciones buscan atraer nuevas inversiones asociadas a la eólica marina.