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La coruñesa Genesal despliega en helicóptero 55 grupos electrógenos para telecomunicaciones en Latinoamérica

Los equipos han sido diseñados para desmontarse en tres piezas y acceder a zonas remotas

Uno de los grupos electrógenos de Genesal.

Uno de los grupos electrógenos de Genesal. / Cedida

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Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

La compañía coruñesa Genesal Energy ha culminado un proyecto para el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica que ha requerido una solución poco habitual: el transporte en helicóptero de grupos electrógenos destinados a garantizar el suministro energético en instalaciones situadas en enclaves de difícil acceso.

La operación ha incluido el suministro de 55 grupos electrógenos adaptados a las necesidades del cliente y destinados a dar respaldo eléctrico a infraestructuras críticas.

El principal desafío del proyecto no estaba solo en la generación de energía, sino en hacer llegar los equipos a ubicaciones remotas donde el transporte convencional resulta inviable.

Para superar esta limitación, la empresa de Bergondo desarrolló un diseño específico que permite desmontar cada grupo electrógeno en tres piezas. Esta configuración facilita su traslado mediante medios aéreos y simplifica las labores de instalación en terrenos con complicaciones logísticas o ambientales.

Los equipos incorporan además depósitos de combustible de doble pared con capacidad para 1.000 litros, así como sistemas de control remoto, monitorización, gestión de combustible y elementos reforzados para operar en entornos especialmente exigentes.

Genesal destaca que la solución garantiza la continuidad del servicio ante posibles fallos de la red eléctrica en infraestructuras de telecomunicaciones, un aspecto clave en este tipo de instalaciones.

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Con este contrato, la compañía refuerza su presencia en Latinoamérica, uno de sus mercados estratégicos. La firma gallega, especializada en soluciones de energía distribuida, cerró 2025 con una facturación superior a los 35 millones de euros y opera en más de 40 países.

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