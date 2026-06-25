Los extranjeros abren cuatro negocios al día en Galicia y acarician ya los 12.000

La propietaria de una tienda de productos gourmet latinos, un contratista de Valença do Minho que trabaja en Vigo o el dueño de un bazar asiático que abre todas las jornadas, incluidos los festivos, para atender a su clientela. Venezolanos, portugueses y chinos lideran el emprendimiento extranjero en Galicia, que en mayo anotó su mayor incremento mensual desde que existen registros al contabilizar casi 200 nuevos autónomos internacionales, coincidiendo con la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. De este modo, ya son cerca de 12.000 los trabajadores por cuenta propia procedentes del exterior en la comunidad, en máximos. En lo que va de año, se han dado de alta más de 560, equivalentes a 3,7 nuevos negocios al día o 26 aperturas por semana.

«Los extranjeros están tirando del trabajo autónomo en Galicia», asegura el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, dejando claro que su afiliación masiva «desmonta todos los discursos y teorías de que vienen aquí a recibir prestaciones. A tener pagas y a no contribuir». «Es todo lo contrario», subraya: «Son el motor del crecimiento». A sus ojos, «los datos son absolutamente claros». Los migrantes «tienen una importancia capital y son un auténtico aliado para la economía», asevera.

Venezuela (1.587), Portugal (1.459) y China (1.229) suman 4.275 afiliados en Galicia, más de un tercio del total. Completan el top cinco Brasil (828) y Colombia (791). Y posteriormente se encuentran Italia (769), Rumanía (560), Marruecos (393), Argentina (345) y Perú (299), abanderando entre estos diez países a cerca del 70% de los 11.947 trabajadores por cuenta propia foráneos que hay en la comunidad.

Para Abad, «Galicia crece porque crecen los autónomos extranjeros», que además «vienen a emprender en sectores que los autónomos gallegos abandonan», como el comercio, la hostelería o las tareas del hogar y los cuidados —tanto la atención a mayores como los múltiples negocios de estética que no dejan de aflorar: entre ellos, salones de manicura o peluquerías—. El músculo migrante también se deja ver cada vez más en la construcción y todas sus actividades vinculadas, incluyendo entre ellas la albañilería, la fontanería, la electricidad o la pintura.

Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones así lo certifican: la mayor parte de los emprendedores internacionales que han decidido invertir en Galicia han abierto pequeñas tiendas o negocios de venta al público (2.416, -1,5% interanual), han montado su propio bar o restaurante (2.212, +10,3%) o abordan obras, reformas y reparaciones para particulares o empresas (1.703, +29,1%). Los transportistas ocupan la cuarta posición (849, +13,4%), y entre estas grandes ramas concentran al 60% de los trabajadores por cuenta propia que han arribado procedentes del exterior.

El impulso del empleo autónomo extranjero en Galicia corre a cargo de los profesionales no europeos, que se han incrementado más de un 13% en los últimos 12 meses y un 166% en una década, hasta los 8.167 trabajadores. Duplican en número a los 3.780 autónomos foráneos de la Unión Europea contabilizados hasta mayo, que por su parte han aumentado un 7% en un año y casi un 53% desde 2016.

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Como publicó FARO la semana pasada, Galicia alcanzó en mayo un récord de 85.000 trabajadores extranjeros con el impulso de la regularización extraordinaria de los migrantes, defendida incluso por algunas organizaciones empresariales ante la necesidad de dar respuesta a las exigencias del mercado, especialmente sensible en un momento de crecimiento potencial y acusada falta de mano de obra. «Los autónomos extranjeros generan 12.000 millones de euros al año en recaudación para la Seguridad Social y demandan en prestaciones menos de 7.000», recuerda el presidente de UPTA.