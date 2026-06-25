Los tres inmuebles del fundador de Inditex, Amancio Ortega, en Irlanda ya generan 20 millones en alquileres

Amancio Ortega apenas lleva tres años invirtiendo en el mercado inmobiliario irlandés, pero sus activos ya funcionan como una maquinaria perfectamente engrasada para generar ingresos recurrentes. Los tres inmuebles que el fundador de Inditex controla en el país aportaron el año pasado cerca de 20 millones de euros en rentas y rozaron los 8 millones de beneficio antes de impuestos, unas cifras que consolidan la apuesta del empresario por uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Europa.

Las cuentas de sus sociedades irlandesas, según avanzan varios medios de comunicación del país, reflejan unos ingresos conjuntos de 19,6 millones durante 2025, procedentes casi en su totalidad de los alquileres que pagan los inquilinos de sus edificios residenciales, de oficinas y logísticos.

La cartera alcanza ya un valor razonable (la estimación de su valor actual de mercado) de 367 millones, casi 43 más que su valor contable (la valoración registrada en sus cuentas), lo que pone de manifiesto la revalorización experimentada por estos activos desde su adquisición.

La mayor fuente de ingresos procede del complejo logístico de Baldonnell Business Park, situado en las afueras de Dublín. El activo, adquirido por Pontegadea por unos 225 millones a finales de 2023, generó 11,6 en ingresos entre alquileres y servicios durante el pasado ejercicio.

Edificio residencial Opus 6 en Dublín, que Amancio Ortega compró en 2023. / Google Maps

Más de la mitad de sus 111.500 metros cuadrados de superficie están arrendados a Amazon para su centro de distribución en Irlanda, lo que garantiza una elevada ocupación y estabilidad en los ingresos.

Además de ser el inmueble que más factura, Baldonnell es también la principal inversión de Ortega en el país. Su valor razonable asciende ya a 212,4 millones, lo que supone cerca del 58% de toda la cartera inmobiliaria irlandesa del empresario.

El segundo gran activo corresponde al edificio residencial Opus 6, un bloque de 120 apartamentos situado en Hanover Quay, una de las zonas más cotizadas de los antiguos muelles de Dublín. La propiedad ingresó 5,6 millones en alquileres durante 2025 y obtuvo un beneficio antes de impuestos de 3,8.

Este inmueble había sufrido un deterioro contable en ejercicios anteriores como consecuencia de la evolución del mercado, pero la mejora de las valoraciones inmobiliarias permitió revertir parte de ese ajuste. Como resultado, la sociedad propietaria pasó de registrar pérdidas en 2024 a cerrar el pasado ejercicio con beneficios.

Última compra, el año pasado

La última incorporación a la cartera irlandesa llegó en junio de 2025 con la compra del edificio de oficinas Ten Hanover Quay. El inmueble, que esta alquilado en su totalidad al grupo estadounidense de tecnología financiera Fiserv, aportó 2,4 millones en ingresos desde su adquisición hasta el cierre del ejercicio y generó un beneficio antes de impuestos de 1,4.

Al tratarse de la mitad del año de explotación, su contribución anual será superior en los próximos ejercicios, ya que el edificio genera unas rentas cercanas a los cuatro millones de euros anuales.

Con estas tres inversiones, Pontegadea ha conseguido construir en muy poco tiempo una cartera diversificada en Irlanda que combina vivienda en alquiler, oficinas y logística, tres segmentos con perfiles de riesgo diferentes y capaces de ofrecer ingresos estables a largo plazo.

La estrategia sigue el mismo patrón que Amancio Ortega ha desarrollado durante años en otros mercados internacionales. Los miles de millones de euros que recibe cada ejercicio en dividendos de Inditex se canalizan hacia activos inmobiliarios de elevada calidad, completamente alquilados y situados en ubicaciones estratégicas.

En Irlanda, esa política ya se traduce en una cartera valorada en 367 millones que genera casi 20 millones anuales en ingresos y que continúa ganando valor a medida que se consolida el mercado inmobiliario del país.