La actividad económica en Galicia mantiene un crecimiento del 2,9%, según Indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica

La actividad económica de Galicia mantiene un crecimiento interanual del 2,9% durante el mes de abril, 2,9%, según el Indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica.

Tal y como ha trasladado el Foro Económico de Galicia en una nota de prensa, este valor coincide con el alcanzado en los meses de febrero y marzo.

En lo que respecta a las perspectivas más inmediatas, el Foro ha indicado que siguen marcadas por las "grandes incertezas" económicas y políticas, y las previsiones de las diferentes instituciones para la economía española "remarcan la inestabilidad actual".

Con respecto a la economía gallega, la entidad ha apuntado que la Xunta mantiene una estimación para 2026 de un 1,9% mientras que otras instituciones como BBVA o Caixabank Research la elevan entre el 2,2 y el 2,4%. En su caso, el Foro Económico proyecta que la Comunidad superará el 2%.

En cuanto a la evolución individual de las variables recogidas en el Indicador, la más positiva es el comportamiento del Índice de la cifra de negocios en la industria, con un incremento próximo al 5% interanual.

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En el lado negativo, el Foro ha indicado que la variable que muestra un "peor comportamiento interanual" es la de viajeros registrados en hoteles, con un descenso superior al 5%.