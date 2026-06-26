La actividad económica en Galicia mantiene un crecimiento del 2,9%, según Indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica
Las perspectivas siguen marcadas por las "grandes incertezas" económicas y políticas
Agencias
La actividad económica de Galicia mantiene un crecimiento interanual del 2,9% durante el mes de abril, 2,9%, según el Indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica.
Tal y como ha trasladado el Foro Económico de Galicia en una nota de prensa, este valor coincide con el alcanzado en los meses de febrero y marzo.
En lo que respecta a las perspectivas más inmediatas, el Foro ha indicado que siguen marcadas por las "grandes incertezas" económicas y políticas, y las previsiones de las diferentes instituciones para la economía española "remarcan la inestabilidad actual".
Con respecto a la economía gallega, la entidad ha apuntado que la Xunta mantiene una estimación para 2026 de un 1,9% mientras que otras instituciones como BBVA o Caixabank Research la elevan entre el 2,2 y el 2,4%. En su caso, el Foro Económico proyecta que la Comunidad superará el 2%.
En cuanto a la evolución individual de las variables recogidas en el Indicador, la más positiva es el comportamiento del Índice de la cifra de negocios en la industria, con un incremento próximo al 5% interanual.
En el lado negativo, el Foro ha indicado que la variable que muestra un "peor comportamiento interanual" es la de viajeros registrados en hoteles, con un descenso superior al 5%.
- Amancio Ortega, dueño de Inditex, eleva a más de 1.000 millones su apuesta por la australiana Qube
- Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
- Una tromba de granizo y agua refresca el ambiente de un nuevo día tórrido en A Coruña
- Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
- Comienza el cierre total de la estación de tren en A Coruña: estas son las alternativas de Renfe y los viajes cancelados
- El Deportivo quiere a Diego Conde: objetivo en el mercado de fichajes
- El granizo revienta la luna de un Porsche y deja reparaciones de hasta 2.000 euros en A Coruña y su área
- Amper se mudará al puerto exterior de A Coruña para dejar sitio a la fábrica de SAIC en Ferrol