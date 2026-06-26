La Xunta confirma que la planta de SAIC en Ferrol no fabricará coches, sino que solo los ensamblará

La planta que el fabricante chino SAIC Motor proyecta construir en el puerto exterior de Ferrol comenzará su actividad como un gran centro de ensamblaje de vehículos eléctricos e híbridos, y no como una fábrica completa de automóviles. Así lo confirma la documentación que la Xunta ha sometido este viernes a información pública junto con el estudio de impacto ambiental del proyecto, un trámite que abre el camino hacia su autorización administrativa.

El anuncio, publicado en el Diario Oficial de Galicia, permite conocer con detalle cómo será la primera fase del complejo industrial declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE).

Aunque la planta tendrá capacidad para producir hasta 120.000 vehículos al año y supondrá una inversión de 196,9 millones de euros, su actividad inicial consistirá fundamentalmente en recibir los distintos componentes del automóvil que lleguen en barcos desde China para proceder a su ensamblaje completo, realizar los controles de calidad, las pruebas de funcionamiento y su posterior expedición.

La memoria del proyecto describe un proceso productivo basado en la recepción de carrocerías, chasis, piezas interiores, cristales y demás componentes necesarios para completar el vehículo.

Calidad y pruebas

Tras el montaje se llevarán a cabo las inspecciones de calidad, las pruebas dinámicas, la prueba de lluvia y la revisión final antes de que los coches abandonen las instalaciones con destino a los mercados europeos.

El documento también despeja otra de las incógnitas sobre el alcance del proyecto. La Xunta precisa que operaciones industriales como la estampación de piezas, el taller de carrocería o el taller de pintura no formarán parte de esta primera fase, sino que se incorporarán progresivamente conforme avance el despliegue industrial previsto por SAIC en Ferrol.

Esos procesos, considerados de mayor valor añadido dentro de la fabricación de automóviles, se implantarán en el puerto exterior de Ferrol en fases posteriores.

Además, el fabricante prevé desarrollar en el futuro otras actividades industriales en diferentes localizaciones de la comarca y, especialmente, en As Pontes.

Empresas auxiliares

Allí contempla la futura implantación de empresas auxiliares dedicadas a la fabricación de componentes de automoción, el procesado de piezas de chasis, elementos de interior y otras actividades vinculadas a la cadena de suministro del vehículo.

La instalación, según avanza la Xunta, ocupará más de 100.500 metros cuadrados construidos. Amper avanzó ayer que se mudará al puerto exterior de A Coruña para dejar sitio a la fábrica de SAIC en Ferrol. En una primera fase, la planta de Saic dispondrá de un gran edificio de ensamblaje, oficinas, un circuito de pruebas, almacenes, áreas de almacenamiento de vehículos terminados y las instalaciones auxiliares necesarias para la actividad.

Posteriormente se ampliarán las superficies logísticas y de almacenamiento para adaptarse al crecimiento de la producción.

Efecto tractor

La Xunta mantiene que el proyecto tendrá un importante efecto tractor sobre la industria gallega. Según sus previsiones, la planta generará 1.000 puestos de trabajo directos en Ferrol, repartidos entre 540 empleos ligados a la producción y otros 460 relacionados con la logística.

Sumando el empleo indirecto asociado a proveedores, transporte y servicios, el Ejecutivo autonómico estima que el impacto alcanzará los 2.000 puestos de trabajo en Galicia.

Además, calcula que el desarrollo futuro de empresas proveedoras en As Pontes podría añadir más de 300 empleos, aunque esa cifra dependerá de las decisiones de inversión que adopten las compañías auxiliares.

Con la publicación del proyecto y del estudio de impacto ambiental se abre ahora un periodo de 30 días hábiles para que particulares y entidades puedan consultar la documentación y presentar alegaciones antes de que la Administración continúe con la tramitación de una de las mayores inversiones industriales previstas en Galicia en los últimos años.