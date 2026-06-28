La apicultura gallega busca futuro en los derivados: «La miel ya no basta para sobrevivir»

La miel gallega ya no solo lucha contra la velutina o el cambio climático. También compite con importaciones de bajo coste que llegan a los supermercados a precios que pueden ser la mitad que los de una miel local. A esa presión se suma una brecha que el sector ve insostenible: las referencias recientes sitúan la miel en origen en torno a 3,30-3,50 euros por kilo, mientras los costes de producción se elevan hasta 5,30-5,50 euros. En una comunidad con unas 4.500 explotaciones apícolas —de las que solo unas 300 viven exclusivamente de la producción de miel—, el sector asume que el futuro pasa por obtener más valor de cada colmena.

Eva Seijo, que gestiona 265 colmenas y produce unos 6.000 kilos anuales bajo la marca Mieles JS, es uno de los ejemplos de esa transformación. La explotación procede de la iniciativa de su padre, que comenzó con las colmenas como un complemento de renta, y después fue profesionalizada por ella y su hermano. Durante una etapa, llegó a ser su principal fuente de ingresos. Ese recorrido explica por qué Seijo defiende ahora la diversificación no como una moda, sino como una necesidad para sostener el oficio.

«Es complicado para productores pequeños vivir exclusivamente de la miel», afirma Seijo. La dependencia de la climatología, las bajas cosechas, la presión constante de la avispa velutina y el aumento de los costes hacen que cada campaña sea una incógnita. Ese diagnóstico lo comparte la Agrupación Apícola de Galicia, que considera que la diversificación ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. «Las explotaciones apícolas tienen que diversificar».

La respuesta pasa por aprovechar todo el potencial de la colmena. Además de la miel, cada vez cobran más importancia el propóleo, el polen, la cera, la jalea real o especialidades elaboradas a partir de estos productos. También ganan peso la venta de enjambres y colmenas para reponer las pérdidas provocadas por la velutina y la varroa.

En el caso de Eva Seijo, la producción de polen resulta poco viable porque sus colmenares están muy alejados de la envasadora y su recogida exige atención prácticamente diaria. En cambio, estudia incorporar el propóleo, un producto con demanda tanto para la cosmética como para otros sectores. «Cuanto más diversificada tengas la producción, mejor», resume.

Belacolmea, la cosmética que nació de las abejas

La diversificación también encontró una salida en la cosmética apícola. La Agrupación Apícola de Galicia impulsa desde la pandemia Belacolmea, un proyecto elaborado con miel gallega, productos de la colmena y aceites esenciales que ofrece a los apicultores una nueva fuente de ingresos mediante cremas, bálsamos y labiales.

El proyecto nació para profesionalizar una actividad que muchos productores ya realizaban de forma artesanal, pero sin registros ni formulaciones normalizadas. Eva Seijo fue una de las primeras en sumarse. «Nos gustó el proyecto desde el principio. Es una manera de diversificar, de que sea más rentable, porque ya no vas solo con la miel, sino que llevas otro producto a mayores», explica.

La iniciativa busca dar salida regulada a productos que muchos apicultores ya elaboraban de forma artesanal, pero sin registros ni formulaciones normalizadas. La acogida está siendo especialmente positiva en tiendas de proximidad y establecimientos especializados en productos naturales, donde los bálsamos reparadores, los labiales y las cremas faciales son los artículos con mayor demanda. La Agrupación Apícola de Galicia considera que el propóleo y el polen son dos de los productos con mayor potencial gracias a las características del monte gallego y a la calidad de las materias primas obtenidas en entornos naturales.

La velutina cambió las reglas

Para Seijo, la llegada de la avispa velutina marcó un antes y un después. «Fue algo definitivo. Las colmenas son sus mayores víctimas y nosotros, detrás, los apicultores», asegura. Su presencia obliga a aumentar las visitas a los colmenares, incrementando los desplazamientos y el gasto en combustible.

A ello se suma un cambio que el consumidor apenas percibe, pero que los apicultores observan desde hace años. «Las abejas ya no aprovechan las floraciones como antes. Llegan lluvias o episodios de calor fuera de plazo y los árboles florecen desacoplados del momento de máxima actividad de las abejas», explica. Según su experiencia, esta alteración de los ciclos naturales lleva produciéndose al menos siete u ocho años.

La consecuencia es una mayor incertidumbre productiva y más costes. En muchas ocasiones, las colmenas necesitan alimentación suplementaria para llegar con reservas suficientes al otoño y al invierno, lo que reduce aún más la rentabilidad de las explotaciones.

El valor de la miel gallega

La diversificación no es el único frente abierto. Los apicultores también reclaman una mayor transparencia frente a las mieles importadas de bajo coste. Eva Seijo defiende la importancia de la Indicación Geográfica Protegida Miel de Galicia, cuya contraetiqueta garantiza el origen y la calidad del producto.

«Cuando algo es muy barato siempre habría que desconfiar», afirma. El sector sostiene que la entrada de mieles procedentes de países como China, Turquía o Argentina presiona los precios y reclama un etiquetado más claro que permita al consumidor conocer el origen real del producto que compra.

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Mientras la competencia por precio se intensifica y los costes siguen creciendo, el sector tiene claro el camino. La miel seguirá siendo el corazón de la apicultura gallega, pero ya no bastará para sostener muchas explotaciones. El futuro pasa por sacar el máximo partido a cada colmena y convertir el propóleo, la cosmética, la cera o la jalea real en nuevas fuentes de ingresos.

Fuente: El Correo Gallego