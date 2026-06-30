El bum de la vivienda y el subión de sus precios impulsan el mayor incremento del crédito en Galicia desde los rescates de la pandemia

El mercado financiero refleja mejor que ningún otro el famoso dicho de que la incertidumbre es la peor enemiga posible de la economía. Aunque con sustanciales diferencias por segmentos, la demanda de crédito durante el primer trimestre del año dejó una «caída moderada», con una evolución más negativa de lo que el propio sector esperaba en el cierre del pasado ejercicio. «En parte», como señala el Banco de España en la reciente Encuesta de Préstamos Bancarios, por todas las dudas provocadas por «las crecientes tensiones geopolíticas». «Según las entidades encuestadas, las menores inversiones en capital fijo y una disminución de las operaciones de fusión y reestructuración serían los factores que habrían motivado el descenso de la demanda de préstamos a empresas», señala el supervisor. Entre los hogares se nota también «una menor confianza», pero la merma en las peticiones de hipotecas y créditos al consumo —afectados por la subida de los tipos de interés— es más contenida.

Entre enero y marzo se aprobaron 4.839 hipotecas para la compra de vivienda en Galicia. Baja el número, un 3,4% menos que de octubre a diciembre (5.009). No la cantidad solicitada: 685,5 millones de euros, un alza del 2,8%, arrastrada por el encarecimiento sin tregua de los pisos y las casas y la mayor cuantía concedida por las entidades. El bum inmobiliario, tanto en operaciones como en precios, tiene mucho que ver en el contundente salto de la financiación en la comunidad en el arranque de 2026. El saldo total en vigor alcanzó 50.868 millones de euros, el más elevado desde septiembre de 2013.

Solo en el primer trimestre engordó en 1.404 millones de euros, un 2,8% por encima de los datos de diciembre. Las administraciones públicas acumulan financiación por valor de 7.424 millones tras un incremento el 6,4% (450 millones); y hogares y empresas llegaron a 43.444 millones, con una subida del 2,2% (954 millones). Desde la pandemia, con los avales del ICO movilizados por el Gobierno central para rescatar a los sectores más afectados por los cierres y las restricciones a la movilidad y los aforos, los préstamos en la comunidad no crecían en niveles así.

Galicia aflora uno de los repuntes más acusados del país. Le superan únicamente Baleares (4,8%) y País Vasco (3,6%). En otros nueve territorios la tendencia es justo la contraria, especialmente en Aragón (-3%), Navarra (-1,9%) y Ceuta (-1,6%). La subida del crédito en el conjunto del Estado fue del 0,9%, en 11.900 millones. En comparación con hace un año, el crédito aumentó en cerca de 53.400 millones en el país (4,4%). En Galicia lo hizo el 4,7%, unos 2.300 millones más.

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Ahorro al alza

A pesar del nuevo encarecimiento del coste de la vida por la inflación, el ahorro se resiste a dejar su racha de récord tras récord. El dinero que los gallegos tienen en los bancos roza ya los 88.800 millones de euros después de un tibio avance del 0,4% a lo largo del primer trimestre. Los depósitos ganaron 347 millones (31 millones el sector público y 316 millones las empresas y las familias). El saldo nacional se elevó el 1,6%, en 28.400 millones. En el último año, el ahorro en Galicia sumó 5.213 millones y van 22.000 millones desde el estallido de la crisis del COVID-19.