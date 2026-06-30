La Cámara de A Coruña refuerza sus programas de empleo para jóvenes y mayores de 45 con 3,1 millones

La Cámara de Comercio de A Coruña reforzó durante 2025 su apuesta por el empleo con una dotación de 3,1 millones de euros destinada a programas de mejora de la empleabilidad. Las actuaciones se centraron especialmente en dos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral: los jóvenes menores de 30 años y las personas mayores de 45.

La inversión se canalizó a través de iniciativas formativas y acciones de conexión directa con el tejido empresarial, con el objetivo de mejorar la capacitación profesional de los participantes y facilitar su acceso a oportunidades laborales reales.

Una de las principales líneas de actuación fue el programa Talento Joven, orientado a menores de 30 años. En el marco de esta iniciativa se impartieron 87 cursos, en los que participaron 826 alumnos. Los contenidos estuvieron dirigidos a reforzar sus competencias profesionales y a favorecer su incorporación al mercado de trabajo.

El programa busca responder a las necesidades actuales de las empresas, al tiempo que ofrece a los jóvenes herramientas para mejorar su perfil laboral y ampliar sus posibilidades de contratación.

Mayores de 45 años

La Cámara también desarrolló el programa Talento 45+, dirigido a profesionales con más experiencia que buscan reincorporarse al empleo o adaptarse a las nuevas demandas del entorno laboral. En este caso, se organizaron 16 cursos en los que participaron 137 alumnos. La iniciativa se centra en la recualificación y actualización de competencias, dos factores clave para mejorar la empleabilidad de un colectivo que suele encontrar más obstáculos para regresar al mercado laboral.

Además de la formación, otra de las líneas estratégicas fue la organización de ferias de empleo, concebidas como espacios de encuentro entre empresas y personas en búsqueda activa de trabajo.

Las ferias celebradas en A Coruña, Carballo y Ferrol reunieron en conjunto a más de 1.600 asistentes y 245 empresas. Estos eventos permitieron poner en contacto directo la oferta y la demanda laboral, facilitar la identificación de talento y generar nuevas oportunidades de contratación.

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Con estas actuaciones, la Cámara enmarca su actividad en una estrategia global de apoyo al empleo, orientada a dar respuesta a las necesidades del tejido productivo y a favorecer la inclusión laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.