Fin al conflicto del metal de A Coruña que afectaba a 18.000 trabajadores: estas son las claves del acuerdo

El conflicto laboral del sector del metal de la provincia de A Coruña llega a su fin tras la aprobación por amplia mayoría, en las asambleas de trabajadores celebradas a última hora del lunes, del preacuerdo alcanzado entre la representación sindical y la patronal. La ratificación del texto pone punto final a un conflicto que afectaba a unos 18.000 trabajadores, duraba ya dos meses y había provocado ocho jornadas de huelga y numerosas movilizaciones en toda la provincia.

Con el respaldo de las plantillas queda también desconvocada la huelga prevista para este martes 30 de junio, así como las convocatorias fijadas para los días 2, 7 y 9 de julio. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, entre 2026 y 2029, e incorpora mejoras salariales, laborales y sociales que ambas partes deberán formalizar ahora en el nuevo convenio colectivo.

Estas son las principales claves del pacto:

Subida salarial del 15% en cuatro años

El convenio establece incrementos salariales del 5% en 2026, del 3% en 2027 y 2028 y del 4% en 2029. En conjunto, supone una revalorización acumulada del 15% durante la vigencia del acuerdo.

Además, se modifica el sistema de revisión salarial para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. La cláusula de actualización al IPC tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada año, de modo que los atrasos se calcularán desde el inicio del ejercicio y no desde el momento en que la inflación supere las subidas pactadas.

Más estabilidad y límites a la temporalidad

Uno de los ejes de la negociación ha sido el refuerzo de la estabilidad en el empleo. El convenio fija que al menos el 75% de las plantillas deberá tener contrato indefinido.

También incorpora medidas para limitar la contratación a través de empresas de trabajo temporal (ETT), garantiza la aplicación del convenio provincial a estos trabajadores y amplía la subrogación de personal a la actividad de fabricación de bebidas, donde hasta ahora no existía ese derecho.

En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, se regula por primera vez un período mínimo de actividad de seis meses y un tiempo continuado de trabajo de al menos 15 días.

Mejores indemnizaciones

El acuerdo mejora las compensaciones económicas para los contratos temporales. La indemnización por finalización de contratos no indefinidos aumenta de 16 a 18 días por año trabajado. También se introducen mejoras en las condiciones aplicables a los ceses voluntarios.

Reducción de jornada y más vacaciones

Durante la vigencia del convenio la jornada máxima anual se reducirá en 12 horas, hasta situarse en 1.740 horas en 2029.

Además, los días 24 y 31 de diciembre pasarán a tener la consideración de no laborables y las vacaciones aumentarán de 24 a 25 días hábiles a partir de 2027.

Nuevos complementos y mejoras económicas

El acuerdo también introduce mejoras para los trabajadores desplazados, crea un plus de pernoctación, incrementa el importe del kilometraje y mejora la remuneración del trabajo nocturno y a turnos.

Asimismo, clarifica la aplicación de los complementos de toxicidad, peligrosidad y penosidad para evitar interpretaciones que puedan impedir el cobro de estos pluses cuando las condiciones del puesto de trabajo den derecho a percibirlos.

Con este acuerdo concluye uno de los conflictos laborales más importantes vividos en la provincia de A Coruña en los últimos años. Tras ocho jornadas de huelga, las partes han logrado desbloquear una negociación que llevaba dos meses estancada y que había generado un importante impacto tanto en la actividad industrial como en miles de trabajadores del sector.