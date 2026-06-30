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La coruñesa Nortempo abre su primera oficina en Italia con una sede en Milán

La compañía cuenta con una plantilla de 500 empleados, más de 50 centros de trabajo y presencia en ocho países

Ángel Pidal, consejero delegado de Nortempo.

Ángel Pidal, consejero delegado de Nortempo. / L. O.

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Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

La empresa coruñesa Grupo Nortempo da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional con la apertura de su primera oficina en Italia, ubicada en Milán.

La nueva sede se enmarca en el plan estratégico 2026-2030 de la compañía y supone su desembarco en un mercado que considera clave para reforzar su red europea de talento y ampliar su oferta de soluciones de recursos humanos.

La elección de Milán, según explica la empresa, responde al peso de la ciudad como uno de los principales centros empresariales del sur de Europa. Desde esta oficina, Nortempo prestará servicios al mercado italiano, con el objetivo "de facilitar la conexión entre empresas y profesionales y generar nuevas oportunidades de empleo".

El consejero delegado del grupo, Ángel Pidal, explicó que esta expansión "forma parte de una estrategia orientada a implantarse en mercados con elevado potencial de crecimiento y concentración de tejido empresarial".

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Grupo Nortempo, con más de 35 años de trayectoria, cuenta con una plantilla de 500 empleados, más de 50 centros de trabajo y presencia en ocho países, y prevé seguir ampliando su implantación internacional en los próximos años.

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