La coruñesa Talento ficha a un exdirectivo de Telefónica para impulsar la empresa con IA: "La tecnología debe servir para acelerar procesos"

La empresa coruñesa Talento Grupo Internacional ha incorporado a César Hernández como nuevo director de Estrategia, Transformación y Tecnología con el objetivo de acelerar la digitalización, la automatización de procesos y el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Hernández, que asume también las funciones de Chief Operating Officer (COO), acumula una amplia trayectoria en el sector tecnológico internacional. Durante trece años lideró en Telefónica proyectos vinculados a la estrategia, la innovación, el capital riesgo y el desarrollo de nuevos negocios, además de participar en iniciativas relacionadas con blockchain, fintech y redes de nueva generación. También fue cofundador de la startup española Blink Booking, posteriormente adquirida por Groupon.

Desde su nuevo cargo dirigirá la automatización y el escalado de la actividad de la compañía mediante inteligencia artificial y plataformas propias, con una red que supera el millón de profesionales y más de 200 empresas entre Europa y Latinoamérica. Según Hernández, la tecnología debe servir para “amplificar, acelerar y optimizar” procesos, manteniendo a las personas y a las organizaciones como eje de la actividad.

Talento Grupo Internacional está especializada en la movilidad laboral internacional y trabaja para cubrir la escasez de profesionales en distintos sectores. La empresa tiene presencia en 43 provincias españolas, opera en seis países latinoamericanos y ha facilitado hasta ahora la incorporación de más de 3.500 trabajadores al mercado laboral europeo.