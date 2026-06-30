Quién entra y quién sale de la lista de morosos de Hacienda 2025: regresa Isabel Pantoja y se estrena Negreira

Como viene siendo habitual en el mes de junio desde 2015, Hacienda ha publicado la lista negra de los grandes morosos del país. Este año han vuelto algunos integrantes habituales, a pesar de que la lista se ha adelgazado considerablemente. La cantante Isabel Pantoja vuelve a lista con una deuda de 1,2 millones de euros, al igual que Paz Vega, con un importe de 1,8 millones de euros.

Este año se estrena el árbitro José María Enríquez Negreira en la lista, con un millón de euros. Además de Negreira, también repite este año Joan Gaspart, el expresidente del FC Barcelona, con cerca de un millón de euros. Tampoco es el único referente del mundo de fútbol en la lista, en esta edición también figura el exfutbolista turco, Arda Turan, con 1,2 millones de euros y el futbolista brasileño Malcom, con 707.000 euros.

Menos morosos

Los grandes morosos se han reducido un 4,4% con respecto al verano anterior, hasta los 5.835 contribuyentes. No obstante, desde la Agencia Tributaria han precisado que, si se eliminan las duplicidades, la deuda avanza un 12,2% más con respecto al año anterior, hasta los 15.364 millones de euros.

Para figurar en esta lista en la que nadie quiere integrar, los deudores deben deber más de 600.000 euros. Este año hay 144 menos que el año pasado, después de que 879 de sus integrantes salieran de la lista de la infamia y de que se incorporarán 735 nuevos. Estas son las cifras generales que proporciona la Agencia Tributaria, a falta de que se publique el listado de los grandes deudores sobre las 12.00 horas. Este año la mayoría de los grandes morosos fueron personas jurídicas, siendo el 81,3% de la lista, mientras que las personas físicas representaron tan solo el 18,7%.

Estos grandes morosos adeudaban a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que un año antes, de los que 12.177 millones correspondían a contribuyentes que aparecen como deudores principales; 2.557 millones a contribuyentes que son tanto deudores principales como responsables; y 698 millones a deudores únicamente responsables. En paralelo, 4.288 millones del importe total corresponden a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro está ligado al propio procedimiento.

Ingresos de 79,5 millones para no salir en la lista

La Agencia Tributaria ha precisado que algunos contribuyentes que cumplían las condiciones para aparecer en la lista realizaron ingresos por 79,5 millones para evitarlo, algunos con abonos antes del cierre de año para reducir su deuda del umbral de los 600.000 euros (42,27 millones) y otros saldando completamente sus deudas tras ser incluidos (37,23 millones). De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, 879 morosos que aparecían en el listado de 2024, con una deuda de 1.729 millones, la han abandonado, ya sea por cancelar la deuda, bajarla de 600.000 euros, obtener un aplazamiento o suspensión o por falta de firmeza.

Al mismo tiempo, se han incorporado 735 morosos nuevos, con una deuda global de 1.083 millones.

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Los morosos del listado de 2024 han abonado desde junio del pasado año ingresos por 220 millones y los seleccionados para el nuevo listado por 189,97 millones desde el 1 de enero. En este listado, se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros de la deuda de 2.099 morosos, por un importe de más de 2.927 millones de euros.