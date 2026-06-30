Galicia ante el espejo de SAIC: la FP se prepara para el mayor vuelco laboral de la década

El desembarco del gigante de la automoción SAIC en Ferrol va a suponer una sacudida sin precedentes para el mercado laboral de la comarca, con un impacto inmediato en dos grandes áreas de contratación: 540 empleos destinados a Producción y 460 orientados a la Logística. Ante este escenario, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP Ferrolterra) —el histórico centro en el barrio de Caranza— ya tiene perfilada la hoja de ruta para determinar qué ciclos formativos liderarán este nuevo tablero industrial, un diseño estratégico que surge de los contactos mantenidos hace tres meses con directivos de la multinacional china y, recientemente, con técnicos de la Autoridad Portuaria de Ferrol.

La planta de vehículos eléctricos e híbridos abrirá oportunidades para operarios, técnicos de mantenimiento, logística, automoción, calidad, ingeniería, empresas proveedoras, producción y almacén. Galicia y, en concreto, Ferrol llevan semanas haciéndose la misma pregunta: ¿qué perfiles buscará la fábrica y quién podrá optar a ellos?

Demanda

En la cúspide de la pirámide de empleabilidad se sitúa el Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial, perfil calificado como el auténtico “rey de la planta”, tal y como apunta Enrique Pazo, director del CIFP Ferrolterra. Estos técnicos serán indispensables para programar y mantener la maquinaria y los brazos robóticos en una línea caracterizada por el ensamblaje automatizado y el testeo dinámico. Junto a ellos, el Grado Superior en Mantenimiento Electrónico y Sistemas Electrotécnicos también asumirá un papel “crucial” en la arquitectura digital del vehículo, asumiendo la complejidad del cableado de los cuadros de mando, las centralitas y los sistemas de infoentretenimiento —las pantallas y sensores del coche—.

El conselleiro de Educación saluda a dos ingenerios de SAIC, en su visita al CIFP de Ferrolterra el mes pasado. / L. O.

La fase final del proceso y el control de calidad recaerán en la rama de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Por un lado, el Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles aportará técnicos clave para la instalación del cableado de interiores, las inspecciones previas a la entrega y una tarea crítica en la nueva era de la movilidad: la gestión de las baterías de los coches híbridos y eléctricos. Por otro lado, los titulados como Técnico Superior en Automoción aportarán la visión de gestión y técnica pura, liderando la diagnosis de averías complejas, el peritaje y la supervisión de las líneas de ensamblaje de chasis, las zonas de fluidos y la puesta a punto eléctrica de los vehículos MG antes de que salgan de la fábrica.

Red colaborativa

Sin embargo, Enrique Pazo advierte de que el CIFP Ferrolterra, al que la Xunta atribuye un “rol determinante” en la formación de mano de obra cualificada para la futura fábrica de coches eléctricos de MG, no podrá absorber en solitario semejante volumen de demanda. El éxito del despliegue dependerá de una red capilar y colaborativa en toda la comarca, sumando, apunta el director del CIFP de la comarca ferrolana, las capacidades de centros como el Rodolfo Ucha en el ámbito logístico, el IES Fene en automoción y otras instituciones formativas de las comarcas de Ferrolterra y Ortegal.

El verdadero cuello de botella a corto plazo no se encuentra en las aulas tradicionales, advierte Pazo, sino en los muelles del puerto. Las necesidades más urgentes de SAIC pasan actualmente, según detalla, por la incorporación de estibadores portuarios y conductores de portavehículos. Para dar respuesta a este déficit, el centro ya maniobra con el objetivo de impartir el próximo año el curso específico de estiba —de seis meses de duración—, una formación pública que a día de hoy solo se ofrece en el CIFP Laboral de Culleredo. Esta vía se complementará con microformaciones de corta duración orientadas a especialistas en baterías de alta tensión, operadores de grúa y maquinaria, y técnicos de calidad.

FP Acelerada

La gran válvula de escape para el empleo local llegará, según las previsiones de Pazo, en 2027 con la activación de la llamada FP Acelerada. Este plan formativo, de entre cuatro y seis meses de duración, otorgará Certificados de Profesionalidad específicos y permitirá una reconversión rápida y viable de los trabajadores del sector naval hacia la automoción, dotando a la comarca de una flexibilidad laboral inédita.

El diseño definitivo de este plan formativo se sellará este mes de julio. La visita programada de la directora xeral de FP, Eugenia Pérez Fernández, al CIFP Ferrolterra se convertirá en la cumbre institucional clave para planificar los próximos cursos, dimensionar las nuevas plazas y autorizar las vías de formación exprés que SAIC exige para consolidar su aterrizaje industrial en el norte de Galicia.