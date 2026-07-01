Nuevo conflicto en A Coruña: sindicatos y patronal rompen la negociación del convenio del transporte de mercancías y habrá movilizaciones

La negociación del convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera de la provincia de A Coruña ha quedado rota después de más de siete meses de conversaciones entre la representación sindical y la patronal.

Tras la ruptura, CIG, CCOO y UGT han anunciado el inicio de movilizaciones, que arrancarán con una concentración el próximo 9 de julio, a las 11.00 horas, en el polígono de Agrela, mientras que la patronal sostiene que mantiene su disposición a alcanzar un acuerdo y sitúa el principal desacuerdo "en el pago de los atrasos salariales".

Los sindicatos explican que en agosto de 2025 ambas partes firmaron un acuerdo salarial con el compromiso de negociar después un convenio plurianual que, además de las retribuciones, incorporase mejoras en la jornada, el trabajo nocturno y en los domingos, el tiempo de presencia y las condiciones del personal de almacén y administración.

Ahora, denuncian que la patronal "pretende no abordar muchas de esas cuestiones" y que su propuesta económica para 2026 es inferior al IPC interanual de junio, además de limitar la actualización al salario base y no al resto de conceptos retributivos. También rechazan que la subida tenga efectos únicamente desde la firma del convenio y no desde el 1 de enero.

Concesiones de la patronal

Desde la patronal, la presidenta de Acotrades, Lucía Domínguez, afirma que las negociaciones comenzaron en noviembre y que durante estos meses la organización empresarial "ha hecho muchas concesiones" y ha "cruzado muchas líneas rojas".

Según explica, el principal obstáculo para cerrar el acuerdo son los atrasos salariales, una cuestión que, asegura, ambas partes ya conocían cuando firmaron el acuerdo de 2025. "No podemos pagar atrasos porque estamos haciendo un trabajo conforme a los costes que tenemos", señala, tras considerar que ese desembolso pondría en dificultades a numerosas empresas del sector en un contexto marcado por el incremento de los costes, especialmente del combustible.

Las organizaciones sindicales sostienen, por su parte, que la propuesta empresarial profundizaría en la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los trabajadores, que cifran en más del 12%, y aseguran que no suscribirán un convenio que no permita recuperar esa diferencia.

Además, consideran que los actuales niveles salariales han reducido el atractivo del sector como salida laboral y acusan a la patronal "de trasladar los costes de las empresas a las plantillas para competir en el mercado".

Acotrades defiende, sin embargo, que su oferta "va más allá del incremento del salario base". Domínguez explica que su propuesta contempla una subida del 3 % para 2026, revisiones ligadas al IPC en un convenio de tres años, un plus de presencia de 50 euros, un plus de desplazamiento para el personal de oficinas, almacenes y talleres, una reducción de la jornada anual y que uno de los días de asuntos propios pasase a ser retribuido a partir de 2027. "Hay un montón de aspectos más que estamos negociando que es dinero", afirma.

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Las dos partes discrepan también sobre el desenlace de la última reunión. Mientras los sindicatos sostienen que la negativa empresarial a atender sus reivindicaciones ha provocado la ruptura de las conversaciones y anuncian una campaña de movilizaciones en distintos polígonos industriales de la provincia, la presidenta de Acotrades asegura que "quienes se han levantado de la mesa de negociación han sido ellos" y mantiene que existía margen para seguir negociando. La primera protesta está convocada para el 9 de julio en Agrela y las centrales prevén extender las movilizaciones a otros puntos de la provincia.