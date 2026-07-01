Indra, más cerca de Santa Bárbara: "Las alianzas son una necesidad"

El presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado (CEO) de la firma, Josep María Recasens, apuestan por llevar a cabo "alianzas" en el sector de la defensa y superar la "fragmentación actual". Lo señalaron durante sus intervenciones en la junta general de accionistas de Indra y en un momento en el que la compañía ha retomado los acercamientos a Santa Barbara Sistemas de cara a poner en marcha proyectos conjuntos de producción de vehículos militares que tendrían como epicentro Asturias. No obstante, Indra ya ha cerrado acuerdos con otras compañias (como Iveco Defence o Hanwha) y negocia también con otras compañías europeas como Rheinmetall, con presencia también en Asturias.

"Europa camina con paso firme y con urgencia hacia un mercado único e integrado de defensa y, en este contexto, las alianzas con otras empresas del sector no son una opción estratégica entre otras, son una necesidad", afirmó el presidente de la firma española de defensa y tecnología Indra. En ese sentido, Ángel Simón añadió que el mercado europeo de defensa ha estado durante "demasiado tiempo fragmentado, disperso en capacidades nacionales que no generan las economías de escala ni la masa crítica de inversión en innovación que este momento exige".

"Superar esta fragmentación es también una condición para reforzar la seguridad tecnológica y digital de España y Europa", añadió Simón, incidiendo en que no se puede olvidar la cultura de cooperación con ecosistemas de defensa más allá de Europa. Sin embargo, no hubo menciones a a Santa Bárbara Sistemas.

El nuevo primer ejecutivo, quien también se estrenaba en esta junta, ha coincidido con las declaraciones del presidente de la multinacional. Así, Recasens ha apuntado que en un entorno "tan dinámico y competitivo como el actual, nadie puede alcanzar el éxito por sí solo, la verdadera ventaja competitiva nace de la colaboración".

En cuanto a los acuerdos aprobados en la junta, esta ha dado luz verde a todos los puntos propuestos por el consejo de administración.

Entre ellos destacan el establecimiento en 14 del número de miembros del consejo de administración y el reparto de un dividendo de 0,30 euros por acción, un 20% superior al distribuido el pasado año.

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La reunión ha ratificado además a Recasens como consejero ejecutivo de la firma, la tiempo que ha ratificado y reelegido al presidente de la compañía desde principios del mes de abril como consejero 'otro externo'.