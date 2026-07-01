El CIFP Ferrolterra se posiciona como cantera clave para la planta de SAIC

La futura fábrica de coches híbridos y eléctricos de MG en Ferrolterra no solo abre una expectativa industrial para la comarca, sino también un reto formativo de primer nivel: preparar los perfiles profesionales que necesitará el nuevo polo automovilístico y su industria auxiliar. En ese escenario, la Xunta sitúa al CIFP Ferrolterra como uno de los puntos de referencia para canalizar la formación de mano de obra cualificada.

En una visita al centro este mes de junio, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, auguró que jugará un rol determinante en la preparación de trabajadores para el proyecto impulsado por SAIC Motor, el gigante chino de la automoción propietario de MG. Lo hizo durante el acto conmemorativo del 50 aniversario del CIFP Ferrolterra, donde defendió el papel creciente de la Formación Profesional como vía directa de conexión entre el talento joven y las necesidades reales de las empresas.

La futura planta, que supondrá una inversión de alrededor de 200 millones, requerirá perfiles vinculados a la automoción, la fabricación industrial, el mantenimiento, la electricidad, la electrónica, la automatización, la robótica, la logística y la gestión de procesos productivos. A ellos se sumarán los empleos que pueda generar la red de proveedores y empresas auxiliares que se articulen alrededor del nuevo polo automovilístico.

El CIFP Ferrolterra parte con ventaja en ese mapa formativo. Es el centro público de referencia en Galicia en formación especializada en automoción y sus planes de estudio ya despertaron el interés de SAIC hace tres meses. La compañía china envió una representación al aniversario del centro, un gesto que refuerza la conexión entre el proyecto industrial y la capacitación profesional que exigirá su puesta en marcha.

Rodríguez reivindicó, además, la transformación de la FP, que ha dejado de ser una opción secundaria para convertirse en una primera vía de éxito laboral. En este sentido, destacó la importancia de la modalidad Dual, que permite adaptar la formación a las demandas concretas del tejido productivo y facilitar la incorporación de alumnos a empresas con necesidades reales de contratación.

La comitiva asiática desplazada al acto, formada por Han Dan y Yin Yunfei, agradeció la «enérgica» acogida al proyecto y calificó como una «buena elección» la apuesta por Ferrolterra para desarrollar la iniciativa.

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El plazo de inscripción en FP para el curso 2026-27 finalizó ayer mismo, 30 de junio, y la oferta alcanza una cifra histórica de más de 50.000 plazas en toda Galicia. En Ferrolterra, esa oferta cobra una especial relevancia ante la llegada de un proyecto llamado a transformar el mercado laboral de la comarca y, por extensión, de Galicia.