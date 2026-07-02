Alcoa tendrá que devolver casi 37 millones al Estado por la parada de las cubas de San Cibrao

La parada de las cubas de San Cibrao vuelve a tener consecuencias para Alcoa. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha fallado que la multinacional deberá devolver al Ministerio de Industria un total de 36,6 millones de euros en ayudas compensatorias por los costes de emisiones indirectas de CO₂, correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, más los intereses de demora.

El tribunal considera “ajustada a derecho” la resolución dictada por Industria en 2021, cuando el Gobierno reclamó la devolución de estas subvenciones tras la comunicación, en octubre de 2020, de un despido colectivo en la planta de San Cibrao, en Cervo, y la posterior paralización de las cubas electrolíticas del complejo lucense.

La sentencia, fechada el 25 de mayo de 2026, apunta al incumplimiento de las condiciones fijadas para recibir estas ayudas, destinadas a compensar los costes de emisiones indirectas de CO₂ en industrias electrointensivas. La Audiencia Nacional entiende que Alcoa incumplió esos requisitos al comunicar el despido colectivo y paralizar la actividad productiva vinculada a las cubas.

El ERE anulado no evita la devolución

Alcoa defendía en su demanda que el ERE planteado en San Cibrao fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que esa nulidad fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. Por ello, sostenía que la comunicación del despido colectivo debía considerarse inexistente a efectos de la devolución de las ayudas.

La Audiencia Nacional, sin embargo, rechaza ese argumento. El tribunal concluye que el incumplimiento viene determinado por la comunicación de la decisión empresarial de despido colectivo, y no por la comunicación individual a cada trabajador ni por el resultado posterior del procedimiento judicial.

El fallo recuerda además la sentencia del TSXG, que apreció “mala fe” en la actuación de la empresa respecto al número de trabajadores afectados. Según aquella resolución, Alcoa habría buscado un porcentaje de afectación que le permitiese evitar la devolución de ayudas, pero sin impedir el cierre de las cubas.

La actividad subvencionada quedó paralizada

La Audiencia Nacional también pone el foco en la parada de las cubas electrolíticas, una cuestión que, según el fallo, no fue discutida por la empresa. El tribunal constata el cierre total de la actividad de producción de aluminio bruto, que representaba el 99% del consumo eléctrico total del complejo y constituía la principal actividad beneficiada por este mecanismo de apoyo público.

Para la Sala, esa paralización entra en clara contradicción con la finalidad de las ayudas concedidas, diseñadas para compensar costes energéticos vinculados a la producción industrial electrointensiva.

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Con esta resolución, la Audiencia Nacional da la razón al Ministerio de Industria e impone las costas a Alcoa. La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso de casación.

Fuente: El Correo Gallego