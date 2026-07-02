El coruñés ITG lidera el desarrollo de la IA para seguridad y defensa en la única red estatal con presencia gallega

El centro tecnológico coruñés ITG reforzará su posición en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la seguridad y la defensa tras incorporarse a Guardianes, la primera red estatal especializada en este ámbito. Es la única entidad gallega que forma parte de esta iniciativa, que está financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) con un presupuesto de 5,99 millones para el periodo 2026-2028.

El consorcio reúne a siete centros tecnológicos de referencia de distintas comunidades con el objetivo de impulsar tecnologías de inteligencia artificial consideradas estratégicas por la OTAN, la Unión Europea y el Gobierno de España para reforzar las capacidades nacionales en materia de seguridad.

Los avances se probarán en dos casos de uso: en una operación táctica de rescate en un escenario que combina amenazas por tierra, aire, ciberespacio y otros ámbitos y en un sistema inteligente de vigilancia de infraestructuras críticas de frontera.

El director general del ITG, Carlos Calvo, destacó que la participación en Guardianes permite dar continuidad a la línea de trabajo iniciada en 2021. “Evolucionamos tecnologías que ya funcionan en el ámbito civil, como IA, realidad virtual y aumentada, visión artificial, computación avanzada, sensores o datos federados, adaptándolas al entorno de la Defensa, alineándolas con los más altos estándares de seguridad y preservando la soberanía tecnológica de España”, afirma.

La red centrará su actividad en cuatro áreas: la gestión de datos para entornos operacionales, nuevos paradigmas de computación, algoritmos avanzados y simulación, y el desarrollo de una inteligencia artificial ética y responsable.

Además, el proyecto prevé incorporar 33 nuevos doctores, ampliar la colaboración internacional y favorecer la participación de empresas españolas, especialmente pymes tecnológicas y del ámbito de la seguridad, en proyectos europeos de defensa.