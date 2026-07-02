Maceiras (Inditex) sitúa la reputación como el principal activo de las empresas: “No se construye en cuestión de semanas, ni de meses, ni de años”

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, defiende que la reputación constituye uno de los principales activos que deben proteger las empresas en un contexto marcado por la globalización y la exposición permanente al escrutinio público. “Uno de los activos más importantes que tenemos las empresas que proteger es la reputación”, afirmó durante la inauguración del Foro ICEX 2026, en un acto en el que también participaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

El máximo ejecutivo del grupo textil con sede en Arteixo subrayó que la confianza de los clientes no se construye de forma inmediata, sino que es el resultado de una trayectoria prolongada y coherente. “No se construye en cuestión de semanas, ni en cuestión de meses, ni en cuestión de años. Requiere una trayectoria sólida, coherente a lo largo del tiempo, de calidad, de servicio, de reputación”, señaló.

A su juicio, estos factores son “un elemento absolutamente clave en un mundo tan global y donde todos estamos tan expuestos cada día a la opinión de cualquiera”.

García Maceiras comparó además las particularidades del negocio de Inditex con las de otros sectores regulados, como el financiero. Explicó que, al no existir barreras de entrada o salida para los consumidores, la compañía debe ganarse cada día la confianza de sus clientes.

Calidad y experiencia

“Para ser capaces de que los clientes entren cada día en nuestras tiendas y entren en las plataformas, tenemos que tener un desempeño en calidad de producto y en experiencia”, indicó.

El consejero delegado aseguró también que la evolución del consumidor está transformando las prioridades de las empresas. “Lo que vemos es que, al menos en nuestro sector, los clientes son cada vez más experienciales, más exigentes; buscan algo más que simplemente encontrar un producto concreto, buscan también una experiencia y una reputación”, explicó.

En este sentido, sostuvo que esa confianza también se apoya en la fiabilidad del servicio, tanto en la calidad y el origen de los productos como en el cumplimiento de los plazos de entrega en las compras por internet.

Como ejemplo del vínculo que la compañía mantiene con sus clientes, explicó que con frecuencia recibe mensajes de consumidores de distintos países agradeciendo el servicio prestado. “Formamos parte de la vida de la gente”, afirmó, antes de recordar el caso de personas que les escribieron para agradecer que una prenda llegase a tiempo para un acontecimiento tan señalado como su boda.