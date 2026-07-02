El sector biotech gallego se proyecta en Múnich para atraer inversión y forjar alianzas internacionales

Galicia quiere ganar peso en el mapa europeo de la biotecnología y las ciencias de la vida. El tejido empresarial biotecnológico gallego, liderado por Bioga, participó en BayOConnect 2026, celebrado en Múnich los días 30 de junio y 1 de julio, con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración, inversión y negocio con firmas internacionales.

La comunidad acudió a la cita como una de las dos Partner Regions del evento, junto a Austria, lo que le permitió contar con presencia propia en el programa oficial, espacio expositivo diferenciado y protagonismo en la agenda institucional. El foro, organizado por BioM Biotech Cluster Development GmbH, reúne a empresas, investigadores, startups, inversores y líderes del sector biotech.

La delegación gallega estuvo encabezada por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida, Bioga, y contó con la participación de cinco compañías: BFlow, ChemoSapiens, GalChimia, Linknovate y Herrero & Asociados. Todas ellas mostraron en Múnich las capacidades del ecosistema gallego y mantuvieron contactos para generar nuevas oportunidades de negocio.

Cinco empresas para mostrar el potencial biotech gallego

Las compañías gallegas compartieron presencia con Bioga en el stand 17 de BayOConnect 2026, convertido en punto de encuentro para potenciales socios, inversores y entidades interesadas en conocer el potencial de Galicia en el ámbito de las ciencias de la vida.

Entre las firmas participantes estuvo BFlow, con sede en Santiago de Compostela y especializada en tecnología organ-on-chip para investigación biomédica y desarrollo preclínico. También acudió ChemoSapiens, plataforma digital para la gestión y adquisición eficiente de compuestos químicos, igualmente ubicada en la capital gallega.

La delegación se completó con GalChimia, radicada en el Parque Empresarial de Touro y referente en síntesis química y apoyo a programas de descubrimiento de fármacos; Linknovate, especializada en inteligencia artificial aplicada a vigilancia tecnológica, scouting científico y análisis de tendencias; y Herrero & Asociados, firma de propiedad industrial e intelectual con delegación en A Coruña.

Según explicó Daniel Álvarez, responsable de Desarrollo Internacional de Bioga, las empresas gallegas acudieron a Múnich para “fortalecer alianzas internacionales, generar nuevas oportunidades de negocio, explorar nuevas formas y fórmulas de inversión y mostrar el potencial de Galicia como ecosistema de referencia en el ámbito de las ciencias de la vida”.

Un acuerdo con uno de los grandes clústeres europeos

Uno de los hitos de la participación gallega fue la firma de un acuerdo de colaboración entre Bioga y BioM, considerado uno de los clústeres biotecnológicos más influyentes de Europa. La entidad bávara representa a más de 500 empresas del sector biofarmacéutico y a dos universidades de excelencia.

El acuerdo abre una vía de colaboración estructurada entre Galicia y Baviera en el ámbito de las ciencias de la vida, con el objetivo de facilitar contactos, proyectos conjuntos y nuevas oportunidades para empresas e instituciones de ambos territorios.

Para Bioga, esta alianza refuerza la apuesta de Galicia por situar su sector biotecnológico en redes internacionales de excelencia y por conectar el talento científico y empresarial gallego con ecosistemas europeos de referencia.

La presencia en Múnich llega además en un momento de madurez para el sector. Galicia cuenta con 1.700 compañías innovadoras, tres universidades y más de cuarenta centros de investigación. A estas capacidades se suman infraestructuras estratégicas como la única European AI Factory especializada en One Health, impulsada desde el CESGA a través de la iniciativa 1HealthAI.

Galicia se presenta como biorregión europea

La agenda institucional comenzó el 29 de junio con una visita al campus de innovación IZB Martinsried, considerado uno de los principales polos biotecnológicos de Europa. La jornada, organizada junto a BioM, permitió a la delegación gallega conocer de primera mano el funcionamiento del ecosistema bávaro de ciencias de la vida.

El programa incluyó una introducción al sector en Múnich, la presentación de las delegaciones de Galicia y Austria, y un bloque dedicado a las tendencias de innovación en Baviera, con la participación de la Munich Medicine Alliance. La delegación visitó también el acelerador Munich Accelerator Life Sciences & Medicine, así como las compañías Ethris GmbH y Eisbach Bio GmbH.

Uno de los momentos centrales tuvo lugar el 30 de junio, durante la sesión Evening Impulse by Partner Country Austria & Region Galicia, reservada a las dos regiones invitadas. En ese espacio, Daniel Álvarez presentó la charla Driving Spain’s Life Sciences Innovation from Galicia, con la que Bioga posicionó a Galicia ante inversores, empresas y entidades internacionales.

La participación en BayOConnect permitió a Galicia reforzar su proyección exterior, estrechar lazos con el ecosistema biotecnológico bávaro y austriaco, y presentar su propuesta de valor en un sector marcado por la competencia global por el talento, la financiación y la transferencia de conocimiento.

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Con esta presencia en Múnich, Bioga y las empresas participantes buscan dar un nuevo impulso a la internacionalización del biotech gallego, abrir puertas a futuras alianzas y consolidar a Galicia como una biorregión con capacidad para competir en la economía europea de las ciencias de la vida.

Fuente: El Correo Gallego