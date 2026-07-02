El vacuno de carne gallego en jaque: Unións Agrarias señala la caída de precios y el cierre de mercados

El sector gallego del vacuno de carne vuelve a encender las alarmas. Unións Agrarias advierte de una situación “preocupante” para las explotaciones, marcada por la caída de los precios en origen, el descenso del consumo, el cierre de mercados exteriores para animales vivos y el aumento de los costes de producción.

En rueda de prensa celebrada este jueves en Santiago, la organización agraria situó el foco en la evolución de la Ternera Gallega, especialmente en la Ternera Gallega Suprema, el modelo más ligado a las explotaciones tradicionales y al territorio. Según explicó el responsable del sector vacuno de carne del sindicato, José Borrella, los productores están sufriendo bajadas de precios que pueden superar los 50 o 60 céntimos por kilo, aunque la reducción varía en función del tipo de animal y del operador.

Unións Agrarias vincula esta presión sobre los precios a una combinación de factores. Por un lado, hay más animales disponibles en el mercado y, por otro, se ha reducido la demanda de carne de bovino. A ello se suma la práctica paralización de la exportación de animales vivos a países del norte de África, especialmente Marruecos, Libia o Argelia, debido a las restricciones relacionadas con la dermatosis nodular.

El cierre del mercado marroquí preocupa especialmente a la organización. Según apuntó su vicesecretario general, Félix Porto, el 54% de los animales vivos que salían de España tenían como destino Marruecos, por lo que el bloqueo está tensionando el mercado interior al dejar más animales dentro del circuito nacional.

UUAA pide al Ministerio de Agricultura que intensifique los contactos diplomáticos con Marruecos para conseguir una reapertura, al menos, de las regiones no afectadas por la enfermedad. A su juicio, regionalizar el problema permitiría aliviar la presión sobre el mercado y evitar nuevas caídas en las cotizaciones.

La Suprema pierde valor frente a la convencional

Otra de las principales preocupaciones del sindicato agrario es la pérdida de diferenciación entre la Ternera Gallega Suprema y la carne convencional amparada por la IGP. Unións Agrarias recuerda que la Suprema procede de explotaciones tradicionales, donde los terneros nacen y se crían en la propia granja, con un modelo productivo más vinculado a la tierra, al manejo familiar y a la calidad.

Sin embargo, esa diferencia se está reduciendo en el precio. La organización sostiene que la brecha entre Suprema y convencional pasó de alrededor del 11% en 2019 a apenas un 4,5% en 2025, lo que, a su juicio, desincentiva a las explotaciones que apuestan por el modelo tradicional.

Por ello, reclama campañas que expliquen al consumidor la diferencia entre ambos productos y una estrategia clara para que la Ternera Gallega Suprema se valore mejor en el mercado. Unións Agrarias defiende que debería existir una diferencia mínima de alrededor de un euro por kilo para compensar los mayores costes de producción y reconocer la calidad del producto.

Abrir mercados fuera de Galicia

La organización considera además que la carne gallega de calidad debe ganar presencia en mercados con mayor capacidad adquisitiva, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Según advierte, cada vez se comercializa más Ternera Gallega dentro de la comunidad y menos en el resto de España, lo que limita la posibilidad de obtener mejores precios.

Unións Agrarias insiste en que Galicia no puede conformarse con vender la mayor parte de su carne de calidad en el mercado interno. Para la entidad, abrir nuevos canales fuera de la comunidad es clave para valorizar el producto y evitar que el exceso de oferta presione todavía más los precios en origen

Entre las medidas urgentes, Unións Agrarias reclama la creación de un observatorio de precios que permita dar más transparencia al sector y controlar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización sostiene que los costes de producción en Galicia no son iguales a los de otras comunidades y que esa realidad debe reflejarse en los precios que perciben los ganaderos.

También rechaza la entrada de nuevas razas en la IGP Ternera Gallega, en especial en un momento en el que ya existe una oferta elevada. A juicio de la organización, introducir nuevos cruces industriales podría agravar la situación y debilitar la identidad de un producto que debe basarse en la calidad, el territorio y el modelo tradicional de producción.

El papel del vacuno en el rural

Unións Agrarias quiere que el vacuno de carne tenga un papel relevante en la próxima negociación de la PAC. La organización recuerda que en Galicia existen más de 16.000 explotaciones de carne y que muchas de ellas son pequeñas, con menos de 25 o 50 cabezas, pero cumplen una función esencial en el mantenimiento del territorio.

Además de producir carne, estas explotaciones fijan población, complementan rentas en el rural y contribuyen a la prevención de incendios al mantener actividad agraria en zonas vulnerables. Por ello, Unións Agrarias defiende que la futura PAC debe reconocer ese papel ambiental y social mediante instrumentos específicos de apoyo.

Noticias relacionadas

La organización resume sus prioridades en tres líneas: recuperar mercados exteriores, especialmente Marruecos; crear un observatorio de precios que garantice transparencia y cumplimiento de la cadena alimentaria; y reforzar la promoción de la Ternera Gallega Suprema para que su calidad se traduzca en mejores precios para los productores.

Fuente: El Correo Gallego