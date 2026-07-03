La coruñesa Talento traerá más de 4.000 profesionales de Perú para aliviar la crisis de mano de obra del sector cárnico español

Mientras numerosos sectores económicos buscan fórmulas para cubrir vacantes que llevan meses, e incluso años, sin encontrar candidatos, una empresa coruñesa liderará uno de los mayores programas de contratación internacional puestos en marcha en España.

La consultora Talento Grupo Internacional reclutará, reclutará, junto con Carnimad -la organización empresarial referente del comercio cárnico especializado español- más de 4.000 profesionales peruanos que se incorporarán durante los próximos cuatro años a empresas del sector cárnico nacional.

El proyecto nace para responder a un problema que la industria considera ya estructural. Mataderos, salas de despiece, industrias cárnicas y empresas de distribución llevan años sufriendo una creciente escasez de trabajadores cualificados.

Al envejecimiento de las plantillas se suma la falta de relevo generacional, una situación que, en algunos casos, ha provocado incluso el cierre de negocios por la imposibilidad de encontrar profesionales para continuar la actividad.

Localización, evaluación y selección

La operación se desarrollará a través del corredor migratorio entre Perú y España. Será la firma coruñesa la encargada de localizar, evaluar y seleccionar a los candidatos antes de su llegada.

El consejero delegado de Talento, Diego Carbajosa, destaca que Perú dispone de “un ecosistema de profesionales del sector cárnico con una destreza técnica excepcional”. Además, explica que la empresa somete a los aspirantes a un exhaustivo proceso de evaluación para garantizar que las empresas reciban trabajadores preparados. “Validamos exhaustivamente a cada candidato mediante pruebas de competencias, minimizando cualquier margen de error”, afirma.

La consultora también acompañará el proceso de incorporación de los trabajadores. Carbajosa subraya que el objetivo pasa por garantizar “la seguridad jurídica plena de los procesos y la adaptación correcta de los candidatos a sus nuevas empresas y países”, con el fin de asegurar la estabilidad de las contrataciones.