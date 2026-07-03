El empleo en Galicia vive una primavera histórica con cifras récord de cotizantes y descenso del paro

Galicia llega al verano en uno de sus mejores momentos laborales de la serie histórica. La comunidad cerró junio con 105.768 personas en paro, tras reducir el desempleo en 3.587 demandantes en un solo mes, y alcanzó una nueva marca de afiliación media a la Seguridad Social, con 1.123.034 ocupados.

El descenso mensual del paro fue del 3,28%, muy por encima de la bajada media estatal, situada en el 1,24%. En términos absolutos, Galicia registró la segunda mayor caída del país, solo por detrás de Andalucía, y se situó entre las comunidades con mejor evolución relativa. En comparación con junio de 2025, la comunidad suma 1.486 desempleados menos, un descenso interanual del 1,39%.

La afiliación también refuerza esa lectura. Galicia ganó en junio 11.166 afiliados medios respecto al mes anterior, un avance del 1%, y suma 20.383 ocupados más que hace un año, con un crecimiento interanual del 1,85%. La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, valoró estos datos como una señal de fortaleza del mercado laboral gallego y destacó la evolución positiva de la comunidad en afiliación y paro registrado durante la primavera.

Bajadas en todas las provincias

La mejora se extendió por todo el territorio. A Coruña cerró junio con 42.095 parados, tras bajar en 1.301 personas; Pontevedra quedó en 40.068, con 1.309 menos; Ourense descendió hasta 12.998, tras reducir el desempleo en 455 personas; y Lugo bajó hasta 10.607, con 522 parados menos.

En términos relativos, Lugo lideró el descenso provincial, con una caída del 4,69%; en cifras absolutas, Pontevedra fue la provincia gallega con mayor bajada, con 1.309 parados menos. Por sectores, el paro también se redujo en agricultura, industria, construcción y servicios, aunque aumentó entre el colectivo sin empleo anterior.

La contratación acompañó la mejora. En junio se firmaron en Galicia 81.340 contratos, un 38,3% más que en mayo y un 12,03% más que un año antes. Del total, 23.984 fueron indefinidos y 57.356 temporales, lo que sitúa la contratación indefinida en el 29,49%.

En el acumulado del año, Galicia suma 355.490 contratos, de los que 113.357 fueron indefinidos, el 31,89% del total. La temporalidad en la afiliación se situó en junio en el 14,65%, por debajo del 28,64% registrado en el mismo mes de 2021. En el plano sectorial, las mayores tasas de contratación indefinida se dieron en la construcción, con un 66,9%, y en el sector primario, con un 62,2%.

La buena evolución general del empleo convivió con un ajuste en el trabajo autónomo. Según UPTA, el RETA cerró junio en Galicia con 204.782 autónomos, 50 menos que en mayo, aunque todavía 46 más que hace un año. El comercio concentró el peor dato, con 78 autónomos menos en un mes, el equivalente a casi tres pequeños negocios menos al día.

Por sectores, la hostelería sumó 204 autónomos y alcanzó los 21.412, mientras que la construcción incorporó 60 y llegó a 26.751. En el lado contrario, además del comercio, cayeron la educación, con 232 afiliados menos por el final del curso; la agricultura, con 81 menos; y la industria manufacturera, con 46 menos.

Valoraciones sindicales

Los sindicatos reconocen la evolución positiva del empleo, pero piden mirar también la calidad de los puestos creados. UGT-Galicia destaca la mejora de la contratación indefinida respecto a los niveles previos a la reforma laboral, aunque reclama que la fortaleza del mercado se traduzca en mejores salarios y más estabilidad.

La CIG atribuye buena parte de la mejora al empleo estacional y advierte de que el 80% de las nuevas afiliaciones se produjo mediante contratos temporales, especialmente en hostelería y comercio. CCOO también valora los datos, pero alerta de que la contratación indefinida gallega sigue por debajo de la media estatal: 29 de cada 100 contratos frente a 41 de cada 100 en el conjunto de España.

Menos de 2,3 millones

El buen comportamiento gallego se enmarca en un contexto nacional también favorable. España redujo el paro en junio en 28.739 personas y dejó el total en 2.291.982 desempleados, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

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La Seguridad Social superó además los 22,4 millones de afiliados, con 22.466.339 ocupados medios tras sumar 128.533 cotizantes en el mes. En el ámbito autónomo, España cerró junio con 3.463.522 afiliados al RETA, 1.938 menos que en mayo, y una pérdida de 1.209 autónomos del comercio en un solo mes. En Galicia, las personas trabajadoras extranjeras suponen ya el 7,6% del total de ocupados afiliados.

Fuente: El Correo Gallego