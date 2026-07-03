Sara Aagesen ratifica la previsión de sacar la primera subasta de eólica marina este año: "Se hará donde tenga aceptación"

Siguiendo la consulta pública previa a los agentes implicados en el sector para elaborar la orden que regulará "el primer procedimiento de concurrencia competitiva de las instalaciones eólicas marinas" lanzada en febrero, la ministra para la Transición Ecológica asegura que ahora mismo su departamento están en plena "definición de los criterios" para el despliegue. "Para tener la certeza de que allá donde vayan las subastas hay aceptación", remarcó Sara Aagesen, durante la inauguración este jueves de la nueva autopista eléctrica entre España y Portugal a través de Galicia. ¿Hay margen para sacar ese primer concurso de zonas este año? "Lo hay y nuestro objetivo sería este año", ratifica, sin desvelar si hay algún territorio en mejores condiciones para servir de campo de pruebas para una nueva fuente de energía renovable.

"Todavía no tenemos la respuesta", respondió la también vicepresidenta tercera del Gobierno ante la posibilidad, como señala buena parte del sector, de si es Canarias el emplazamiento óptimo por encima del gran interés que existe también en Galicia. "Tenemos que analizar toda la información recibida, pero lo que sí puede decir es que se hará en los territorios que tengan aceptación de esa energía eólica marina", subrayó.

Galicia y Canarias parten como favoritas para iniciar el despliegue de la offshore en España. Son las dos zonas del país con mayor potencial por la calidad del viento, pero el archipiélago esgrime su especial necesidad de remodelar el mix de generación eléctrica para aliviar los sobrecostes por la condición de insularidad, sin conexión al sistema de la Península. La Xunta también ha repetido insistentemente que quiere ser la primera comunidad en servir de ubicación a los parques.

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Aagesen recuerda que prácticamente la mitad de las ayudas concedidas recientemente por su departamento para preparar los puertos al bum de la eólica marina se fueron a Galicia, a las instalaciones de A Coruña y Ferrol, casi 100 millones de euros. "Eso es también importante y hay que ponerlo en valor", apunta la ministra, que, ante el fuerte rechazo del sector pesquero, defiende la necesidad de "maximizar todo el potencial renovable" del país y hacerlo "con muchísima participación". "Es importantísimo que se cuente con el territorio, con la ciudadanía, que los proyectos lleguen al territorio realmente", aseveró.