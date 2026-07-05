Inditex enfila su otro gran «corazón» corporativo en Cataluña para las nuevas sedes de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties

Las gigantescas chimeneas de las térmicas resisten en pie en algunas de las grandes capitales del carbón. Son patrimonio industrial. Un buen espejo de los profundos cambios de una sociedad que avanza a otra forma de entender el consumo y la energía. La Xunta trata de proteger la de As Pontes, la más alta del país (356 metros), con su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) aprovechando el buen estado de conservación. En Cataluña se consiguió con las tres chimeneas de la central de carbón de Sant Adrià del Besòs, operativa entre 1973 y 2011. Consolidadas como un icono del paisaje del litoral barcelonés, la Generalitat ultima su compra para impulsar la revolución urbanística de toda esa zona donde se ubican, en el límite con Badalona, con áreas verdes, viviendas y la apertura de un hub del sector audiovisual. Allí, compartiendo vecindario con las Tres Chimeneas, nacerá el segundo gran corazón corporativo de Inditex.

La Comisión territorial de urbanismo del Ámbito Metropolitano de Barcelona acaba de dar el visto bueno definitivo al planeamiento que permitirá levantar el macrocomplejo de la compañía gallega. Comprende dos parcelas. En una de ellas se asienta ahora mismo un establecimiento de Alcampo, que se mudará a los otros terrenos liberados para dejar esta parte a Inditex. Se construirán cuatro edificios con tres patios interiores conectados para acoger las sedes de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties, con actividades de producción audiovisual, talleres de patronaje y escaparatismo, diseño de producto y almacenes.

Recreación de la zona donde se construirá el nuevo «Campus Inditex» en Sant Adrià del Besòs. / FDV

Las oficinas de las cuatro cadenas y alrededor de 1.000 empleados se trasladarán desde su actual emplazamiento en Tordera-Palafolls. Tendrán cuatro plantas de 27,5 metros de altura y un techo edificable de 164.098 metros cuadrados, según detalla el organismo, que incluye la operación del grupo presidido por Marta Ortega en el desarrollo de «un urbanismo sostenible de futuro». «Supone un paso decisivo para impulsar la actividad económica, generar nuevas oportunidades de empleo y reforzar el atractivo de nuestra ciudad para proyectos estratégicos», valoró también Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adrià.

El traslado al nuevo «Campus Inditex» va a permitir que el grupo pueda continuar incrementando la capacidad logística disponible en el complejo Tordera-Palafolls, desde donde distribuye el producto de Massimo Dutti, Bershka y Oysho a todos los mercados en los que operan estas cadenas», detalló la compañía en el anuncio del proyecto en febrero del pasado año. «El proyecto cuidará especialmente tanto el diseño singular de estos edificios —añadió— como su integración en el entorno urbano». Para hacerlo, el gigante de la moda tiró de estudio Batlleiroig, habitual en sus obras en la sede central de Arteixo y en la de Pull&Bear en Narón.

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Inditex tiene también en Cataluña el cuartel general de Stradivarius, ubicado en Cerdanyola del Vallès, y el centro logístico de esa marca en Sallent. Su red de tiendas en la comunidad alcanza las 170 y la plantilla asciende a 8.500 personas.