ACCIDENTE FERROVIARIO
La CIAF apunta que la rotura del carril en Adamuz se produjo "22 horas antes del accidente"
En una carta, el presidente del organismo investigador exige "dedicar una atención especial a la detección temprana de roturas" en las vías ferroviarias
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a que la rotura del carril que dio origen al accidente ferroviario de Adamuz pudo estar presente desde "22 horas antes del accidente". Así consta en una carta remitida por el presidente del organismo, Ignacio Barrón de Angoiti, al presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, en la que la comisión advierte de la necesidad de reforzar la detección temprana de este tipo de fallos en la infraestructura.
(Próxima ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Hijos de Rivera acelera su metamorfosis más allá de la cerveza: 'Intentamos diversificar, encontrar oportunidades con otras bebidas
- La panadería que conquista A Coruña con uno de los últimos hornos de leña: 'Llevamos 20 años sin vacaciones
- La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
- De perder su empleo en pandemia a abrir una red de gimnasios en el área de A Coruña: “El quinto, en Arteixo, está siendo una locura"
- La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
- Brais Suárez: 'El Deportivo está apostando más que nunca por la cantera, te das cuenta por cómo nos valoran
- Juan Carlos Moure pone punto y seguido a Trebopan, en A Coruña: 'Es una alegría muy grande, porque queda el mismo personal
- El Deportivo recupera peso y atractivo en el mercado de fichajes: habrá más inversiones después de Leo Román