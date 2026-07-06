Galicia registra la quinta mayor tasa de absentismo laboral de España con un 8,4%

Galicia vuelve a situarse entre las comunidades con mayor absentismo laboral de España. La tasa alcanzó el 8,4% de las horas pactadas en el primer trimestre de 2026, una décima más que en el mismo periodo del año anterior y 1,2 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 7,2%. Con este dato, la comunidad se coloca como la quinta autonomía con más ausencias laborales, solo por detrás del País Vasco, Asturias, Canarias y Cantabria.

El informe, elaborado por Randstad Research a partir de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística, refleja además que el absentismo por incapacidad temporal, es decir, por bajas médicas, también repuntó ligeramente en Galicia hasta el 6,8%, frente al 5,6% del conjunto de España. La diferencia confirma que la comunidad mantiene una brecha relevante respecto a la media estatal tanto en absentismo general como en ausencias vinculadas a motivos médicos.

Por sectores, la industria se situó a la cabeza en Galicia, con una tasa de absentismo del 8,7%, aunque una décima por debajo del año anterior. Le siguió muy de cerca el sector servicios, con un 8,6% y un incremento interanual de cuatro décimas. La construcción, en cambio, presentó el nivel más bajo, con un 5,8%, tras reducir su tasa en 1,7 puntos respecto al primer trimestre de 2025.

Mapa nacional

En el conjunto de España, el absentismo laboral también repuntó ligeramente en el primer trimestre. La tasa general se situó en el 7,2% de las horas pactadas, dos décimas más que en el mismo periodo del año anterior. Según Randstad Research, una media diaria de 1.602.889 personas no acudieron a su puesto de trabajo durante el trimestre. De ellas, 1.240.138 estaban de baja médica, mientras que algo más de 362.000 trabajadores se ausentaron cada día por causas no vinculadas a incapacidad temporal.

Estos datos implican que las ausencias no médicas representaron el 22,6% del total nacional. Aun así, el informe subraya que el crecimiento más significativo de los últimos años se concentra en el absentismo por incapacidad temporal, que ha aumentado de forma notable durante la última década y, especialmente, desde 2019.

Al alza desde 2019

Randstad Research advierte de que esta evolución obliga a analizar el impacto del absentismo sobre la actividad empresarial, la productividad y la competitividad. Su director, Valentín Bote, señala que los datos reflejan una tendencia al alza desde 2019 y que el incremento es más acusado en la medición por bajas médicas. A su juicio, esta evolución plantea la necesidad de seguir de cerca sus efectos sobre el mercado laboral.

Por territorios, los mayores incrementos interanuales del absentismo en el primer trimestre se produjeron en Asturias, con un avance de un punto porcentual hasta el 9,1%; Andalucía, con una subida de seis décimas hasta el 7,0%; y Aragón, con un incremento de cinco décimas hasta el 7,6%. En sentido contrario, La Rioja y Canarias redujeron dos décimas su tasa general. Galicia, con un avance de una décima, mantuvo una evolución más contenida, aunque suficiente para conservar su posición entre las comunidades con mayor absentismo del país.

La lectura de los datos deja a Galicia en una situación de especial exposición. La comunidad combina una tasa de absentismo general elevada, un peso significativo de las bajas médicas y registros particularmente altos en industria y servicios. Aunque el aumento interanual fue limitado, el nivel alcanzado confirma que el absentismo continúa siendo uno de los factores que presionan la organización de las empresas, la planificación de turnos y los costes laborales.