Estrella Galicia instala la fiebre por el grifo de cerveza casero con Huebox: "La gente consume más en casa y menos fuera"

El cambio de hábitos de los consumidores españoles está obligando a gigantes como Hijos de Rivera, la matriz de Estrella Galicia, a acelerar su maquinaria de innovación. Así lo demuestran los movimientos que ha llevado a cabo en los últimos años, en los que ha tratado de diversificar cada vez más su oferta para que su porcentaje de beneficios encuentre pilares sólidos más allá de los botellines y las cañas de los bares.

El año pasado, por ejemplo, reclutó al luchador Ilia Topuria para lanzar su marca de bebidas saludables Mucho. También en 2025, sacó al mercado lo que parece ser su propio imperio Nespresso: un dispensador de cerveza doméstico que, con el aumento de las temperaturas y la celebración del Mundial de Fútbol, está suscitando un mayor interés entre los aficionados a Estrella Galicia, la cerveza buque insignia de la compañía.

El dispositivo, llamado Huebox, actúa de forma semejante a la famosa cafetera. Enfría el barril en tres horas sin necesidad de usar CO 2 y se rellena con barriles de tres litros de los productos principales de la marca: Estrella Galicia, su versión sin gluten, la 0,0 la Tostada y la 1906.

Su objetivo es trasladar la experiencia de tirar cañas a los hogares, una maniobra que responde a los últimos datos del mercado. Tal y como señala el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España de 2025-el último publicado por la Asociación de Cerveceros-, la cautela ante la inflación ha provocado una caída del 0,3% en la actividad hostelera en 2025, disminuyendo el consumo per cápita de los españoles en un 4,4% respecto a 2024.

Huebox, un paso más hacia nuevas líneas de negocio

El dispensador de cañas de Estrella Galicia se inspira en los grifos de los bares, adaptando el mecanismo y convirtiéndolo en algo que los seguidores de la marca puedan tener en sus hogares. El aparato resultante es una máquina con forma ovalada -similar a un huevo- que se comercializa por 349 euros desde la página oficial de venta de la marca, Bigcrafters.

El dispositivo requiere cánulas desechables y barriles que se enfrían entre 0 y 5 grados centígrados y se compran de forma independiente, como ocurre con las cápsulas de café que se popularizaron hace un tiempo entre los particulares. Tal y como indicó la compañía en su lanzamiento, el aparato es un intento de "ofrecer nuevas experiencias de consumo adentrándose en una nueva categoría de producto", algo en lo que la firma gallega parece estar enfocada.

Uno de los motivos lo apuntaba hace un mes el presidente ejecutivo de la compañía, Ignacio Rivera, en la presentación de resultados de 2025, cuando admitió que actualmente "la gente consume más en casa y menos fuera", lo que ha reducido el consumo en la hostelería. En la conferencia, señalaba la casuística que, con toda probabilidad, llevó al lanzamiento de Huebox el año pasado: "Si el mercado tiende al consumo en casa y a incrementar la exportación, vamos a tener menos márgenes de beneficio".

Su tirador de cervezas casero se convierte así en un movimiento para aprovechar este cambio de tendencia a favor de Hijos de Rivera. Pero la compañía también ha abierto nuevas líneas de negocio más allá del dispensador doméstico: lanzó su propia kombucha -Soul K-, adquirió a finales del año pasado Vánagandr y en junio de 2026 sacó al mercado el chocolate Salvaje, elaborado en A Coruña con fines benéficos.

La compañía también está trabajando en expandir su mercado más allá de su imperio en España -y, sobre todo, en Galicia-. Y parece estar haciendo avances. Sus cervezas, en concreto la Red Vintage, parecen haberse popularizado al otro lado del charco, causando sensación en ciudades como Nueva York.