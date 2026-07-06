Crece la inversión extranjera en Galicia: un 39% en el primer trimestre

La inversión extranjera mantiene una evolución positiva en Galicia. La comunidad recibió 164,1 millones de euros de capital internacional durante el primer trimestre del año, frente a los 118,1 contabilizados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 38,9%, según los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía.

El avance permite a Galicia ganar peso dentro del mapa nacional de captación de inversiones y consolidarse entre las comunidades autónomas con mayores volúmenes de entrada de capital extranjero en el arranque del ejercicio. Solo la superan Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía, mientras que Galicia se sitúa por delante de autonomías como Aragón o la Región de Murcia.

En el conjunto de España, la inversión extranjera bruta alcanzó los 6.566 millones entre enero y marzo. Más de la mitad del total se concentró en la Comunidad de Madrid, con 3.367, impulsada por la presencia de las sedes de grandes compañías nacionales y multinacionales. Cataluña ocupó la segunda posición, con 1.541, mientras que la Comunidad Valenciana fue tercera con cerca de 486.

Aunque el crecimiento gallego queda lejos, por ejemplo, del registrado en la comunidad valenciana, que prácticamente cuadruplicó la inversión recibida en un año, la evolución de Galicia confirma una tendencia al alza y refuerza su capacidad para atraer proyectos internacionales.

El informe estatal no desglosa el origen geográfico de las inversiones por comunidades, aunque sí ofrece la fotografía del conjunto del país. Estados Unidos encabezó la inversión bruta en España con 1.359 millones, seguido del Reino Unido, con 1.251, y Francia, con 1.162. También destacan Corea del Sur, Portugal, Italia y Alemania entre los principales inversores.

Por sectores, las mayores operaciones se concentraron en las telecomunicaciones, la consultoría y la informática, con 1.264 millones, seguidas del comercio mayorista y minorista, con 1.222, y de la industria manufacturera, que captó 938. Si el ritmo de inversión registrado en el primer trimestre se mantiene durante el resto del año, España y Galicia cerrarán el ejercicio con cifras cercanas a las alcanzadas en 2025.