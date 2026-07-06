SAIC pone a prueba la logística marítima de Galicia con la llegada de 700 vehículos a Ferrol

Miércoles día 8 de julio. Tras más de un mes en alta mar, el portavehículos Anji Forever, de Anji Logistics, filial logística de SAIC, atracará en aguas de Galicia. Su llegada al puerto exterior de Ferrol no supone todavía el arranque de la fábrica anunciada por el gigante chino, pero sí marca el primer examen para uno de los pilares del proyecto: la logística marítima. El buque descargará unos 700 coches en Caneliñas en una operación piloto diseñada para comprobar los tiempos de desembarque, el funcionamiento de la rampa ro-ro, la movilidad interna en la dársena, la disponibilidad de campas y la conexión posterior por carretera. Un operativo de 45 personas participará el traslado hasta una explanada de casi 20.000 metros cuadrados, desde donde la multinacional china los distribuirá después por carretera a su red de concesionarios.

Durante dos días -la previsión es que la descarga se realice a lo largo de este miércoles y del jueves-, el Puerto Exterior de Ferrol afrontará su particular examen de selectividad industrial. No se trata de dos jornadas cualquiera en los muelles. La llegada del primer buque de SAIC activa un engranaje humano y logístico diseñado para demostrar que la ría está lista para convertirse en el gran nodo de distribución de vehículos del norte peninsular. Lo que la Autoridad Portuaria califica como una “oportunidad histórica” arranca con cifras concretas: 700 vehículos listos para tocar tierra y un equipo de 45 profesionales desplegado a pie de rampa para que la operativa funcione como un reloj. “El puerto de Ferrol ya demostró con otras operaciones sus capacidades. Nuestro compromiso es trabajar para que esta oportunidad histórica se haga realidad”, ensalzan desde la Autoridad Portuaria.

El operativo estará formado por 45 personas: 20 consignatarios y estibadores y 25 profesionales de servicios portuarios, como prácticos, remolcadores o amarradores, según detallan desde la Autoridad Portuaria de Ferrol. El grueso de la maniobra recaerá en consignatarios y estibadores, que coordinarán el flujo de los vehículos desde el interior del buque —del que saldrán a través de una rampa desplegable— hasta una explanada de 19.500 metros cuadrados reservada para este tráfico.

La explanada servirá de lanzadera logística. Una vez clasificados y verificados tras el desembarco, la empresa de automoción se encargará del traslado de los 700 automóviles por carretera, en camiones portavehículos, con destino a su red de concesionarios.

Buques ro-ro

Los buques ro-ro están diseñados precisamente para este tipo de operativas: la carga no se descarga con grúa, sino mediante rampas por las que los coches salen rodando hasta la campa portuaria.

Ahí radica el verdadero corazón de este movimiento. Un puerto no se convierte en el pulmón de una fábrica de coches por el mero hecho de tener espacio para que atraquen barcos. La automoción funciona bajo la tiranía del just-in-time (justo a tiempo), donde cada minuto de retraso en un muelle encarece la cadena de montaje.

Con la escala del Anji Forever, SAIC va a auditar el atraque, para comprobar si la geometría y las defensas de la dársena exterior de Caneliñas permiten operaciones de desembarque limpias y veloces con las rampas específicas de los megabuques modernos. También se cronometrará cuántos minutos lleva evacuar los 700 vehículos desde las entrañas del barco hasta el muelle, se evaluará la capacidad de la campa y la logística interna de almacenamiento temporal en la zona franca, y se medirá la sincronización institucional y aduanera para agilizar el transporte por carretera a través de la red vial.

Para SAIC, el puerto exterior ferrolano no es un simple complemento periférico de su plan industrial; es la razón principal por la que se fijaron en esta esquina del Atlántico. La multinacional prevé levantar en Galicia su primer gran ecosistema productivo en suelo europeo, dividiendo su actividad entre el ensamblaje y almacenamiento en el puerto de Ferrol y el desarrollo de componentes auxiliares en As Pontes.

Importación y exportación

Si el grupo chino pretende consolidar una capacidad de producción de hasta 120.000 vehículos anuales de cara a la próxima década, la dependencia del transporte marítimo será absoluta. Por Caneliñas tendrán que entrar miles de toneladas de componentes y materias primas, y por esos mismos muelles saldrán también coches terminados rumbo a los mercados del norte de Europa.

Tras la evaluación de esta escala piloto, el otoño será clave para ordenar los terrenos vinculados al proyecto. El calendario que maneja el proyecto sitúa en 2027 el inicio de las obras de urbanización, movimiento de tierras, cimentaciones y construcción de las principales naves de ensamblaje en Ferrol. El objetivo es que la primera fase operativa pueda arrancar en 2028, con alrededor de 1.000 empleos directos vinculados a la producción y a la logística portuaria.