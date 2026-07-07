NOMBRAMIENTOS
La Agencia Tributaria nombra a Antonio Ansón como director tras la salida de Soledad Fernández
El ministro Arcadi España adelantó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que este martes tendría lugar el relevo, zanjando la polémica surgida la pasada semana
Hacienda acomete el esperado relevo en el seno de la Agencia Tributaria. Tal y como ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes gubernamentales, Antonio Ansón Latorre será el nuevo director del organismo, sustituyendo así a Soledad Fernández Doctor, que dejó su cargo la semana pasada tras cuatro años al frente de la Agencia Tributaria. Está previsto que el nombramiento se apruebe en el Consejo de Ministros de este martes, en el que Hacienda fijará también el techo de gasto de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
De esta manera, el ministerio que dirige Arcadi España zanja una trama de sucesión que se había embarrado, a causa de una serie de rumores que sugerían que Fernández había decidido abandonar su cargo en la AEAT debido al caso Zapatero y la eventual investigación tributaria que pudiera derivarse de las joyas encontradas en la oficina personal del expresidente del Gobierno. Al margen de Fernández Doctor, dos funcionarios del más alto nivel solicitaron abandonar el organismo de forma casi simultánea.
El pasado lunes, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ministro de Hacienda se refirió a las salidas de los tres funcionarios zanjando cualquier atisbo de anormalidad. Arcadi España aclaró que, tras llegar a la cabeza del ministerio, Fernández Doctor había solicitado una reunión con él para trasladarle su intención de ser relevada. El ministro, según dijo ayer, le sugirió que esperase a la finalización de la Campaña de la Renta para oficializar su salida, algo a lo que Fernández accedió. Respecto a las otras dos salidas, España se limitó a señalar que ambos habían decidido optar a concursos que les correspondían como funcionarios de carrera, teniendo que dejar así sus puestos en la Agencia Tributaria.
Ansón se desempeñaba hasta ahora como director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda, cuya titularidad ocupa Jesús Gascón.
(Noticia en Ampliación)
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Fuente: El Periódico
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