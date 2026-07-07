Inditex refuerza su crecimiento con más inversión, expansión e inteligencia artificial

La inversión, la expansión internacional y la inteligencia artificial marcarán la siguiente etapa de crecimiento de Inditex. El consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, aprovechó su intervención en la junta general de accionistas para presentar la hoja de ruta de la compañía y lanzar un mensaje de confianza pese al “complejo contexto geopolítico y macroeconómico”.

“Somos ambiciosos. Seguiremos creciendo. Seguiremos innovando. Seremos cada vez más eficientes y tendremos un impacto positivo cada vez mayor”, afirmó al resumir la estrategia que guiará al grupo en los próximos años.

Maceiras reiteró la inversión ordinaria de alrededor de 2.300 millones de euros durante este año, una vez completado el plan extraordinario de refuerzo de la capacidad logística. Ese esfuerzo se dirigirá a potenciar la red comercial con “tiendas cada vez más tecnológicas”.

Mejora de las tiendas

“Seguimos incrementando la superficie comercial y vamos a continuar mejorando nuestras tiendas con imagen, con tecnología y en nuevas ubicaciones ejecutando proyectos en las principales ciudades de todo el mundo”, señaló.

La expansión internacional seguirá siendo otro de los grandes motores del grupo. Bershka abrirá este año sus primeras tiendas físicas en Brasil y Estados Unidos; Lefties llegará a Reino Unido y Alemania tras estrenarse recientemente en Francia; Massimo Dutti y Pull&Bear desembarcarán en Dinamarca y Zara Home lo hará en Noruega.

García Maceiras destacó además que Bershka y Stradivarius ya superan los 3.000 millones de euros de facturación anual y que Oysho está cerca de alcanzar los 1.000 millones, al tiempo que reiteró que Inditex seguirá creciendo bajo un criterio “rentable y selectivo, proyecto a proyecto”.

El consejero delegado vinculó esa expansión al diseño y a la capacidad de anticiparse a las tendencias. “Seguiremos captando tendencias. Y nunca nos cansaremos de resaltar la importancia de nuestros más de 700 diseñadores y nuestros equipos de patronaje”, aseguró.

Colaboraciones

En esa estrategia situó también las colaboraciones desarrolladas este año con Willy Chavarría, Aaron Levine y Bad Bunny, así como el acuerdo alcanzado con John Galliano, cuya primera colección, avanzó, llegará a las tiendas en septiembre con una propuesta de moda atemporal.

La innovación tecnológica ocupará otro de los ejes de esa hoja de ruta. “Sacaremos provecho de cualquier tecnología a nuestra disposición, pero sin perder de vista el componente humano”, afirmó antes de explicar que la compañía lleva tiempo reforzando su arquitectura tecnológica, su capacidad de datos y sus modelos de gobierno para extender la inteligencia artificial a todas las áreas del negocio.

Según explicó, la IA ya tiene “una aplicación transversal” y está impulsando mejoras especialmente en logística, mediante procesos de robotización y automatización, así como en la experiencia de compra, “con buscadores inteligentes, asistentes conversacionales y herramientas de personalización en las plataformas digitales”.

García Maceiras cerró su intervención reivindicando el peso de España dentro del grupo. “En España nacimos, España sigue siendo nuestro primer mercado”, recordó antes de destacar que Inditex cuenta con 50.000 profesionales en el país, casi un tercio de su plantilla mundial.

Añadió que la empresa seguirá invirtiendo en tiendas, plataformas logísticas, sedes corporativas y proyectos tecnológicos para contribuir al crecimiento económico, tras aportar 2.600 millones de euros en impuestos en España durante 2025.