Aagesen niega presiones de Moncloa en los rescates de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha negado este miércoles haber recibido presiones o indicaciones de Moncloa, de otros ministerios o de terceros sobre el sentido de su voto en los préstamos concedidos por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) durante la pandemia, entre ellos los de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos.

“Nunca, nunca, en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto”, ha afirmado Aagesen durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ministra ha comparecido en calidad de exvocal del Consejo Gestor del FASEE, órgano del que formó parte hasta su nombramiento como vicepresidenta tercera del Gobierno.

Su intervención llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputase a finales de junio a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada con ánimo de lucro. Entre los investigados figuran varios responsables y exresponsables de empresas como Tubos Reunidos, Enusa, Mercasa y Forestalia.

Uno de los principales puntos de la comparecencia ha girado en torno al préstamo de 112,8 millones de euros concedido a Tubos Reunidos. El PP ha vuelto a sugerir que Aagesen se opuso inicialmente a la ayuda al considerar que la compañía vasca no podía ser rescatada por motivos medioambientales. La ministra lo ha rechazado de plano y ha asegurado que esa versión es “falsa”.

Aagesen ha explicado que ningún representante del Ministerio para la Transición Ecológica acudió a la reunión preliminar del Consejo Gestor del 15 de junio de 2021, en la que se trató el expediente de Tubos Reunidos. Según ha precisado, se trataba de una cita informativa y, al no haber estado presente nadie de su departamento, no podía haberse emitido una posición contraria al rescate. “No tuve la capacidad de hacer ninguna reflexión sobre qué ocurrió dentro de un Consejo Gestor informativo al cual yo no pude estar”, ha señalado.

La vicepresidenta ha justificado aquella ausencia por el contexto de crisis energética que atravesaba España en ese momento, con un fuerte incremento del precio del gas y su impacto sobre el mercado eléctrico. Según ha explicado, su departamento estaba entonces inmerso en la elaboración del primer decreto de medidas urgentes para hacer frente al encarecimiento energético.

Meses después, en la reunión en la que se votó el préstamo a Tubos Reunidos, Aagesen tampoco acudió personalmente, aunque el voto fue delegado en el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica. La ministra ha defendido que la decisión se adoptó con arreglo a los criterios exigidos y sobre la base de los informes que elevaban las unidades de la SEPI y los asesores externos.

Preguntada por si recibió llamadas o comunicaciones del Gobierno vasco, del PNV, del Ministerio de Hacienda, de Santos Cerdán, de Antxon Alonso o de cualquier otro interlocutor para modificar su posición sobre Tubos Reunidos, Aagesen volvió a negarlo con rotundidad. También aseguró que no tuvo conocimiento de presuntas filtraciones de documentación interna ni de movimientos previos vinculados al expediente.

El caso Tubos Reunidos forma parte de las pesquisas sobre la presunta trama que, según la UCO, habría utilizado contactos políticos para influir en operaciones vinculadas al ámbito de la SEPI. Los investigadores sitúan bajo sospecha varias actuaciones relacionadas con Tubos Reunidos, Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia. Según las pesquisas, las ayudas y contratos públicos afectados sumarían 132,9 millones de euros.

Air Europa y Plus Ultra

La comparecencia también abordó el rescate de Air Europa, operación por la que Aagesen fue preguntada sobre si conocía el presunto interés del entonces ministro José Luis Ábalos o los contactos del entorno de Víctor de Aldama con miembros del Gobierno. La vicepresidenta tercera aseguró que no tenía conocimiento de esos movimientos y negó haber sido contactada por el entorno de Ábalos o del Ministerio de Transportes.

Aagesen defendió, además, que la operación de Air Europa cumplía “todos los criterios de elegibilidad” exigidos para recibir apoyo del fondo. “Todas las deliberaciones del Consejo Gestor se basaban en los informes que se elevaban de las unidades y también de los expertos externos”, sostuvo durante la sesión. Según la ministra, los expedientes que fueron aprobados contaban con informes favorables y no tuvo conocimiento de informes internos desfavorables sobre operaciones que posteriormente recibieran luz verde.

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Sobre Plus Ultra, Aagesen también negó haber recibido presiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o de personas de su entorno para influir en el préstamo concedido a la aerolínea. La ministra insistió en que el Consejo Gestor actuaba a partir de la documentación técnica elevada por la SEPI y que los vocales decidían sobre expedientes analizados previamente por las unidades competentes.