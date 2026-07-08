RENFE
La alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable en Ciudad Real
El gestor ferroviario trabaja para resolver la incidencia de señalización
EFE
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable producido entre Ciudad Real y la localidad de Malagón (Ciudad Real), ha informado el gestor ferroviario, Adif, en una publicación en sus redes sociales.
Adif ha detallado que están trabajando para solucionar "a la mayor brevedad" esta incidencia, que también se vivió este martes y causó esas mismas demoras entre ambos destinos.
En el caso de este martes, el robo de cable provocó una incidencia en la señalización entre Urda (Toledo) y la propia Malagón.
Asimismo, el pasado sábado, día 4, Adif también informó de un robo de cable entre Malagón y Ciudad Real, lo que arrojó retrasos de unos 25 minutos en los trenes de alta velocidad en el corredor sur.
- Estrella Galicia instala la fiebre por el grifo de cerveza casero con Huebox: 'La gente consume más en casa y menos fuera
- Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico
- Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades
- Hijos de Rivera acelera su metamorfosis más allá de la cerveza: 'Intentamos diversificar, encontrar oportunidades con otras bebidas
- El Deportivo ficha a Bright Ede: traspaso oficial del central polaco
- Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
- Riazor Blues pide al Deportivo 'rectificar' las medidas en Marathon Inferior: amenazan con 'no renovar' sus abonos
- Los platos preparados en los supermercados desafían a los menús del día en la hostelería de A Coruña: 'Es una ventaja para la gente joven y para la gente trabajadora