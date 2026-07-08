Galicia es la comunidad más barata para hacer la compra ‘online’ en el super
Las cuatro provincias gallegas encabezan la clasificación nacional | Lugo es la más barata y A Coruña ocupa la segunda posición estatal
Galicia vuelve a situarse como la comunidad donde es más barato hacer la compra online en los supermercados. El XIII Barómetro de precios regionales de Soysuper la coloca de nuevo al frente de la clasificación nacional, con unos precios un 0,61% inferiores a la media del país, una posición que mantiene desde hace once años.
El liderazgo gallego se extiende además a las provincias. Lugo repite como la más barata de España, con precios un 0,73% por debajo de la media nacional. A continuación, figuran A Coruña (-0,62%), Pontevedra (-0,58%) y Ourense (-0,52%), que completan un pleno gallego en los cuatro primeros puestos de la clasificación.
En el extremo opuesto aparecen Soria (+0,81%), Álava (+0,71%) y Navarra (+0,68%), mientras que, por comunidades, Navarra y Euskadi registran los precios más elevados. Tras Galicia, Castilla-La Mancha (-0,27%) y Asturias (-0,21%) completan el podio de las autonomías más económicas.
El estudio compara productos idénticos en ocho grandes cadenas de supermercados online presentes en las comunidades autónomas y toma como referencia la media nacional. Según el informe, las diferencias detectadas en internet son también representativas de la mayoría de establecimientos físicos.
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