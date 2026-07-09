Trabajo exige a la patronal textil subsanar las deficiencias detectadas en el convenio de las grandes empresas de moda

El Ministerio de Trabajo ha plantado un alto el fuego burocrático a la patronal de las grandes multinacionales del textil (ARTE) —el transatlántico donde viajan Inditex, Mango o Primark— al suspender la tramitación de su polémico primer convenio estatal. La Dirección General de Trabajo exige subsanar de inmediato una larga lista de deficiencias que, según el ministerio, chocan de frente con la legalidad vigente, según informaron la CIG y UGT en un comunicado.

Entre las deficiencias detectadas por Trabajo figuran cuestiones de "enorme trascendencia" para los trabajadores del sector como la regulación de la prioridad aplicativa respecto de los convenios colectivos existentes, la contratación temporal, los contratos de sustitución, las excedencias, las reducciones de jornada o la jubilación forzosa, que deberán ser modificados antes de que el procedimiento pueda continuar.

Desde ARTE confirmaron que la tramitación del Convenio Colectivo del sector textil sigue con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento. En el "marco del proceso administrativo habitual", según explica la patronal, la autoridad laboral ha formulado "observaciones/requerimientos de subsanación" sobre el texto presentado. Estas observaciones, sostienen desde ARTE, no suponen el rechazo del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado: se trata de un trámite ordinario previo a su inscripción.

ARTE "atenderá y subsanará" dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido, para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad.

Convenio firmado en junio

En concreto, ARTE, que cuenta entre sus asociados con Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, y los sindicatos CC.OO. y Fetico firmaron a principios de junio el texto definitivo de este convenio, ante el rechazo de UGT y la CIG que no firmaron el acuerdo.

Tras la decisión de Trabajo, la CIG calificó la resolución de Trabajo como un triunfo que frena una "ofensiva patronal empobrecedora" liderada por grandes multinacionales y denunció que el texto estatal pretendía arrebatarles la capacidad de negociación en Galicia y anular los convenios provinciales vigentes para imponer peores condiciones laborales, por lo que exigen a la patronal que desista definitivamente de sus planes y reactive la negociación colectiva a nivel gallego.

Por su parte, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), a través de su Sector de Comercio y Grandes Almacenes, valoraron "muy positivamente" la resolución dictada por la que se suspende su tramitación.

El sindicato señala que esta resolución supone un "respaldo" a sus advertencias desde que CCOO, Fetico y la patronal decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora Trabajo considera "incompatibles" con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar, informa Europa Press.

UGT ha explicado que presentó un escrito ante la Dirección General de Trabajo solicitando que el convenio no fuera registrado y promoviendo su impugnación judicial. Así, la resolución de Trabajo incorpora expresamente ese escrito, junto con los presentados por otras organizaciones sindicales, dentro del expediente administrativo.

UGT ha señalado que durante toda la negociación ya había advertido que el convenio de ARTE suponía un "grave retroceso" para miles de trabajadores y que, además, presentaba "importantes dudas de legalidad".

Desde FeSMC-UGT reiteran que seguirán "utilizando todas las vías legales y judiciales necesarias para impedir que entre en vigor un convenio que, además de perjudicar a miles de trabajadores del comercio, debilita la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales".