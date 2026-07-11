PSOE y BNG celebran el archivo del proyecto de Altri como una "derrota" de Rueda

Los partidos de la oposición en Galicia celebraron este sábado el archivo definitivo del proyecto de la multinacional lusa Altri en Palas de Rei, interpretando el paso de la Xunta como una claudicación obligada ante el rechazo social y técnico, y no como una decisión por convicción del presidente Alfonso Rueda.

Un día después de que la Xunta anunciase el carpetazo definitivo del proyecto por «inviable», el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideraron que la resolución supone una derrota Rueda y una victoria de los colectivos sociales que durante meses se movilizaron en contra. No obstante, advirtieron de que el proceso «abre nuevas preguntas» y mantendrán la vigilancia ante posibles intentos de los populares por reactivar la pastera en el futuro.

El líder de los socialistas gallegos subrayó que con esta resolución «ganan Galicia y la comarca de A Ulloa», ensalzando el «triple no» del Gobierno central (exclusión del Perte, denegación de ayudas y rechazo a la subestación eléctrica) frente a la «propaganda» autonómica. A su juicio, Rueda se ha limitado a «certificar la defunción por falta de enchufe» tras haber puesto «la alfombra roja durante cuatro años». Por ello, exigió la desclasificación del «acuerdo secreto» firmado con la firma en 2021 a través de Impulsa Galicia para aclarar si la apuesta fallida «le va a costar dinero a los gallegos».

Noticias relacionadas

Por su parte, Pontón tildó el carpetazo de «derrota sin paliativos» de Rueda y del Partido Popular. No obstante, la líder nacionalista alertó de que el macroproyecto industrial podría quedar únicamente en estado de «hibernación», avisando de que el PP «puede intentar resucitarlo». Pontón garantizó que el BNG permanecerá firme en sus compromisos bajo el lema Altri non, Galiza si para evitar cualquier impacto ecológico en los ríos y rías, sentenciando que esta «será la primera batalla de muchas» en la defensa del territorio gallego.